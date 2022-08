“Nos desesperamos, perdimos el control y el segundo gol pienso que terminó de golpearnos más. En el segundo tiempo fuimos superiores los 45 minutos. Ellos cuidaron su resultado, generamos opciones claras y la historia pudo ser distinta. Contra Santa F e se ganó, pero no se jugó bien. Cuando se pierde, hay que aceptar, pero el funcionamiento del equipo me parece que fue muy bueno”, indicó González.

“Fue un partido en el que se crearon muchas opciones de gol. En los primeros 15 minutos fuimos muy superiores, les creamos demasiados problemas, pero lastimosamente no logramos convertir, y en la primera llegada de ellos nos marcan y es algo que nos golpea”, aseguró González en rueda de prensa.

Así lo piensan el centrocampista Andrés Ricaurte y el entrenador del cuadro rojo David González , quien asegura que no se siente seguro en su cargo y eso lo desafía a trabajar cada día con mayor profesionalismo.

González dijo, además, que no traicionará su estilo de juego.

“La defensa es lo que más se ha trabajado durante esta semana. En el partido contra Santa Fe se felicitó expresamente a la defensa por la labor realizada. Uno quisiera sacar el cero en todos los partidos, es una tarea muy complicada, a no ser que nos convirtamos en un equipo totalmente defensivo, que parqueemos el bus y ganemos los partidos en una transición, que puede pasar y es válido, pero no es mi ADN, si permitiera que mi equipo jugara así tendría que irme, pues mis jugadores estarían haciendo algo que no va conmigo”.

Y sobre su continuidad David fue claro: “no me siento seguro de mi puesto ni cuando puse la firma en el contrato. Eso es lo que hace que me levante todos los días para trabajar y buscar mejoraría.