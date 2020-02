Seducir a la afición es la consigna de rojos y verdes

Recuperar el camino

El choque ante Nacional se presenta para Bobadilla en un momento en el que él mismo confiesa sentirse extrañado por el extravío de su equipo.

“Nos olvidamos el camino con Táchira y América (perdió con ambos 2-0). Eso me sorprendió, porque veníamos trabajando bien. No fue fácil para mí y los muchachos mantener la idea de juego a pesar de los cambios que tuvimos en el plantel, pero lo hicimos bien, después nos olvidamos del rumbo y por ahí no pudimos sostener la idea”, evaluó el timonel escarlata.

A pesar del reciente bache, la gestión del paraguayo al frente del Poderoso tiene elementos ponderables. El mismo Osorio elogió ayer, en rueda de prensa, la principal característica del DIM.

“Creo que tanto Aldo como Carlos Villagra (asistente técnico del Medellín), le han impregnado al equipo combatividad. Es un elenco que además de tener jugadores muy atléticos, tiene el talento suficiente como para explotar esa parte deportiva”, analizó el entrenador risaraldense.

Además de las flores que le echó al cuadro vecino, Osorio dejó entrever que, tal como en los dos clásicos anteriores, en los que se impuso con autoridad, explotará con vehemencia las bandas, sin dejar de explorar el juego interno que el técnico considera ha mejorado sustancialmente en relación al torneo pasado.

Con todos estos ingredientes debería cocinarse un partido que haga honor a la historia del clásico antioqueño y a los recientes duelos entre ambos, abundantes en goles, emociones, dinámica y respeto con la afición multicolor en la tribuna, tal como ocurre desde 2015.

“Todos los juegos (ante el DIM) son muy emotivos, es muy lindo verlos y me da mucha alegría que lo podamos compartir en paz. Que haya aficionados de ambos equipos. Eso podría mostrar la dignidad con la que jugamos al fútbol en Colombia”, estimó Osorio.

Si algo es innegociable en este clásico es el buen juego, porque, a pesar de la rivalidad que se amplía con el paso de los años, la exigencia de un fútbol bien jugado es un lazo que comparten rojos y verdes, al igual que el himno.