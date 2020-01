Rionegro Águilas le mide el nivel hoy al Independiente Medellín

El Independiente Medellín recibe hoy, en su sede deportiva, a Rionegro Águilas, equipo que viene adelantando también una buena pretemporada al vencer 2-1 a Nacional y luego empatar 0-0 con el club verde.

Esta es la oportunidad ideal para que el técnico Aldo Bobadilla empiece a darle forma a la nómina con la que debutará el próximo 23 de enero (7:45 p.m.) ante Tolima en el inicio de la Liga.

El portero Luis Herney Vásquez destacó la exigencia que han tenido en el inicio de esta pretemporada. “Nos hemos preparado muy bien físicamente y ya estamos entrando a trabajos tácticos para llegar mejor a la competencia”.

Vásquez, quien debutó muy joven con el Medellín (18 años) en marzo de 2014 en un encuentro ante el Cali, regresa al club antioqueño después de jugar en el Real Cartagena, Junior y Valledupar. “Cuando me fui lo hice con la mentalidad de aprender para regresar en algún momento . Espero hacer mi trabajo bien y cuando se me presente la oportunidad aprovecharla”.

Sobre Rionegro dijo que, más allá del resultado, la idea es tener rodaje para llegar mejor al primer partido oficial.

Otro que regresa, pero de una lesión, es Hernán Pertuz, que está feliz por volver a jugar. “Ha sido una pretemporada en la que se ha trabajado al máximo y hecho lo que el técnico nos pide”.

El defensor manifestó que de a poco va ganando confianza. “En los entrenamientos hago espacio reducido, me he enfrentado a los compañeros y así me voy sintiendo mejor. Cuando me sienta seguro, me imagino que el cuerpo técnico me tendrá en cuenta”.

Pertuz tuvo la fortuna de contar con Aldo Bobadilla como compañero de campo.

“Sé de la gran persona que es, para mí es una alegría enorme el compartir con él como jugador y ahora como entrenador. He conversado con Aldo y me brinda mucha confianza. Me dice que no me desespere, que me llene de paciencia, que piense en estar al cien por ciento para que él pueda disponer de mí. Eso es lo que he venido haciendo”.

El defensor reconoce que en su posición hay compañeros destacados con los que debe pelear un lugar.

“Es una competencia muy sana y cada uno de nosotros sabe que el que esté va a hacer las cosas bien y ayudar a los demás para que también puedan responder”.

Por último, el zaguero barranquillero, de 30 años de edad, indicó que el duelo ante Rionegro será importante para mecanizar funcionamientos y de cara a los objetivos que quieren lograr este año, sobre todo el de tener una buena actuación en la Copa Libertadores.