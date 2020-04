Ricaurte, en su faceta de papá

¿Qué sintió al recibir a su hija?

“Felicidad total, disfrutando cada momento. Aprendiendo mucho todos los días. Acostumbrándonos a otro tipo de vivencias... Ser buen padre es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos sean felices. Seguramente hay muchos factores a lo largo de la vida que influyen, pero desde nuestra parte acercarlos a eso”.



¿Será consentidor, estricto, exigente?

“Siempre pensé que sería muy cariñoso y alcahueta. Pero seguramente llegarán momentos en los que se debe aplicar el rigor necesario. Lo importante es no perder la paciencia y saber que le estamos enseñando a un ser humano. No somos máquinas que llegamos al mundo programadas”.



¿Qué quisiera para las nuevas generaciones?

“Me encantaría que tuvieran el lugar ideal para vivir, pero sabemos que ya hemos hecho mucho daño a todo nuestro entorno natural. Ojalá sean generaciones más conscientes de querer un cambio y de provocarlo. La educación debe ser el pilar y no me refiero a la parte académica”.



¿El fútbol le quita mucho tiempo a la familia?

“Es de mucha exigencia, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de tener mucho tiempo libre. Obviamente, en cualquier profesión, a todos nos encantaría disfrutar más tiempo junto a las personas que amamos, pero el sistema nos absorbe y nos obliga a ‘trabajar para producir’”.