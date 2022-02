“El último paso mío por Banfield no fue del todo bueno, pero tuve partidos muy buenos, en los más importantes logré convertir. Creo que en los equipos que me ha tocado jugar siempre estuve en la tabla de goleadores, entre los tres primeros puestos. Entonces no era una locura que no me encontrara en mi experiencia inicial en la A en los primeros puestos, la verdad que me estaba costando. Es una adaptación también en mi carrera”.

“La verdad no, pero vine con las ganas de adaptarme lo más rápido posible, de sumar al grupo de donde me toque estar. Los primeros partidos me había tocado desde el banco de suplentes y siempre traté de apoyar, de prestar atención a lo que el técnico pedía para cuando me tocara a mí tratar de hacerlo y adaptarme rápido, porque sabemos que mucho tiempo no había. Gracias a Dios la adaptación está siendo pronto y eso me pone muy contento a mí y creo que al grupo también”

“Gracias a Dios bien, muy contento. De lo poco que he visitado, me ha parecido muy hermoso. Estoy esperando a la familia para tratar de ir a conocer juntos, más allá de que en estos momentos no tenemos tiempo por lo que hay que jugar muchos días seguidos”.

Si bien los compromisos del equipo le han impedido disfrutar de las bondades de la Bella Villa, el jugador confesó que antes de sumarse a la disciplina de la institución probó la bandeja paisa, plato que, subrayó, no es para cualquier estómago, por lo que no lo tiene nuevamente en sus planes.

¿Es un objetivo pelear el botín de goleadores?

“Sí, sería algo muy lindo para mi carrera, pero la verdad es que soy una persona que va partido tras partido tratando de seguir mejorando, de mantener los pies sobre la tierra, de saber que todavía no hemos ganado nada ni como grupo ni en lo personal. Ojalá pueda seguir peleando los primeros puestos de la tabla de goleadores y al final del torneo quedarme con la bota”.

¿Qué piensa de que lo comparen con Germán Cano?

“La verdad no tengo redes sociales y no les prestó atención porque no me gusta ese mundo, porque ahí la gente te levanta un día y al siguiente te hacen caer. Prefiero no leer nada, igual me llegan los rumores y me pone muy contento que me estén comparando con Cano, que es un gran jugador, un gran goleador, el artillero histórico del club. Pero bueno, trato de hacer mi trabajo, de ser yo mismo, de seguir demostrándole a la gente que puedo seguir jugando en Independiente Medellín, donde estoy muy contento y muy cómodo”.

¿Qué significa para usted esa empatía que ha tenido con la hinchada?

“Cuando te toca salir a la cancha y la gente te aplaude, grita y corea tu nombre, todo el estadio, es algo muy lindo que hacía tiempo no me pasaba. Eso demuestra que uno viene haciendo las cosas bien, más allá de los goles, porque el delantero tiene que tratar de ayudar, de ser el primer defensa para el equipo, de recuperar, tratar de salir, de asociarse. Creo que vengo haciendo las cosas bien y ojalá que siga por este camino”.

En los últimos partidos se ha escuchado en el Atanasio su apellido en coro, ¿qué siente cuando eso sucede?

“(Sonrisa) es algo muy lindo, no me había pasado nunca algo así. La verdad que cuando me pasó acá en los primeros partidos con Cali yo no lo podía creer. Salí del estadio y lo primero que hice fue llamar a mi señora y decirle, ‘es algo increíble’, la gente cuando hice los goles gritaba mi nombre. Es algo que se siente en la cancha y uno se aferra a esas cosas lindas para seguir agarrando esa confianza, ojalá sigan viniendo muchos goles”.

¿Con cuáles de sus compañeros se entiende mejor en el terreno de juego?

“Trato de hacerlo con todos, pero en estos últimos partidos es con Pipe (Pardo) que me vengo entendiendo bastante bien. Concentramos juntos y todo el tiempo hablamos para ver algún movimiento, después para observar los videos del rival y mirar donde le podemos sacar un poco de ventaja. Eso es importante para nosotros, para el equipo, porque sabemos que de mitad de cancha hacia adelante somos los más protagonistas en el momento cuando atacamos”.

¿Ha hecho amistad especial con algún compañero?

“Soy una persona sociable, que habla y se junta con todos. Si un compañero me invita a tomar un mate o un café a la casa yo voy, no tengo problema porque la realidad es que acá nos tenemos que conocer bien con todos, pero recién llevamos un mes. Con los que más me hablo son Vladimir (Hernández), con Pipe, con Mosquera Marmolejo, Adrián Arregui y Javier Méndez”.

¿Le molesta el apodo de Cremita que le tienen algunos compañeros y los hinchas?

“Vladimir está diciéndome todo el tiempo cremita Pons, tirándome chistes, diciendo ‘vamos cremita’, él me hace reír mucho. Ellos también me preguntan que si me molesta y les digo que no, que me digan Cremita, que me digan como quiera, si el equipo sigue ganando y si yo sigo convirtiendo goles, que me apoden como prefieran. Total, acá lo importante es que nosotros ganemos y que yo siga haciendo goles”.

¿Para qué está Medellín en 2022, a qué puede aspirar?

“Este equipo está para pelear los primeros puestos y clasificar a la siguiente fase, ser protagonista en los cuadrangulares y para muchas cosas. Tenemos que creernos que somos un gran equipo, tenemos que seguir encaminando las cosas buenas como lo venimos haciendo de local”