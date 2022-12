Mientras pasa el bus que lleva a los futbolistas, los hinchas corean canciones de cancha como “señores lo dejo todo, me voy a ver al rojo, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar y quieren salir campeón”. El momento termina con un contundente, “porque lo llevan adentro como lo llevo yo”.

Todo sucede con la complicidad de los bares que hay en lo bajos del Obelisco, de un lado de la avenida, y los puestos de ventas que hay sobre la acera de la Unidad Deportiva, que ponen a todo volumen la famosa canción de Alfredo Gutiérrez: “Grita el pueblo clamoroso, ¡Viva el DIM el poderoso!”.

El momento es tan emocionante que los extranjeros que están en la ciudad, a los que el paquete de turismo que compran les incluye la visita al estadio y la camiseta del cuadro rojo, se paran emocionados y empiezan a grabar videos con sus celulares.

Ningún hincha del Medellín se quiere perder esa escena este fin de semana, porque como le dijo a este diario Juan Camilo Núñez, hincha del Poderoso que estaba comprando la camiseta de local del cuadro rojo para portarla en la final, “El Medallo para mí es todo. No sé ni cómo explicarlo con palabras, es que ser hincha de este equipo es algo inexplicable, un amor para toda la vida, algo que me heredó y me enseñó mi mamá”.