Independiente Medellín viene obteniendo resultados que han logrado dejar a un lado el escepticismo que tenía un sector de los hinchas previo al inicio del semestre.

Precisamente la idea de Julio Avelino Comesaña y sus dirigidos es conseguir un triunfo este sábado (2:00 p.m.) frente a Envigado FC, en el estadio Atanasio Girardot, que le permita extender su positiva racha y en especial llegar con la moral en alto a su primer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Y es que tras el compromiso de la fecha 14 de la Liga Betplay 1-2022, frente al elenco naranja, el DIM deberá centrarse en el encuentro ante Guaireña, representativo de Paraguay con el que se medirá el próximo jueves a las 6:30 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Defensores del Chaco.

El conjunto antioqueño viajará el próximo martes a suelo guaraní, donde ultimará detalles de cara al mencionado compromiso.

Pero antes de emprender su periplo por fuera del país, Medellín debe cumplir la tarea en la Liga local, en la que está cerca de lograr su clasificación anticipada para la segunda ronda, un hecho que no ha podido concretar hace cinco campeonatos.

El Poderoso, que este semestre de nuevo ha sido merecedor de este apelativo, se ubica cuarto en la tabla de posiciones con 22 puntos, a siete de Millonarios, que con 29 unidades comanda el escalafón.

Altas y bajas en el DIM

Este sábado Medellín no podrá contar con Juan David Mosquera, quien resultó expulsado en el encuentro de la decimotercera jornada, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, donde empató (1-1) con Deportivo Pereira.

Su ausencia no genera intranquilidad en el cuerpo técnico, pues Juan Guillermo Arboleda ya está habituado a la plaza de lateral derecho, posición en la que ha actuado la mayoría de partidos este semestre.

“Juan David es un compañero que viene haciendo las cosas muy bien, pero ahí estamos los otros, siempre preparándonos y esperando la oportunidad. Gracias a Dios también he podido actuar este semestre, tener ritmo y competencia y pude aportarle al equipo”, indicó Arboleda.

El defensa antioqueño ha estado en el campo en diez de los quince compromisos que ha disputado el conjunto rojo este semestre, incluidos los dos choques frente a América de Cali, en Sudamericana. En la mitad de ellos ha jugado todo el partido.

Arboleda goza de la confianza de Comesaña, quien incluso se ha atrevido a utilizarlo en otras posiciones, entre ellas de zaguero central. Precisamente, su polifuncionalidad contribuye a que el entrenador lo tenga en cuenta con mayor frecuencia.

“Para todo técnico es bueno tener futbolistas que sepan jugar en varias posiciones, uno como jugador debe tener esa confianza de ubicarse donde lo necesite el profe y aportar ahí”, agregó el deportista de 32 años de edad.

Otras de las novedades en Medellín sería el regreso de Andrés Mosquera Marmolejo, luego de cumplir una fecha de sanción. Por su parte, Vladimir Hernández ya recibió el alta médica y durante casi toda la semana realizó trabajos de campo, pero se cree que aún no será tenido en cuenta como titular.

Envigado expondrá invicto

Entre tanto, Envigado, que viene de empatar en el Polideportivo Sur con Bucaramanga (0-0), por la Copa Betplay; y frente a Once Caldas (1-1), por la Liga, goza de cabal salud y no tendría novedades en su nómina respecto al once que enfrentó al representativo de Manizales.

“Se les ha orientado toda la semana respecto a lo que tienen que hacer. Luciano Pons es un definidor muy serio, pero vamos a competir e intentar hacerlo bien”, expresó el entrenador Alberto Suárez, quien es consciente del potencial ofensivo del rival, que lleva 18 anotaciones este campeonato, ocho de ellas obra de Pons, que comparte el primer lugar de la tabla de goleadores con Luis Carlos Ruiz, de Cortuluá.

Suárez pronostica una alta asistencia de espectadores en el Atanasio, pero considera que el público “pesa en favor de los 22, no solo en beneficio de unos, porque a nuestros jugadores los acostumbramos que jueguen para la gente. Seguramente van a estar alrededor de 30.000 en el estadio y va a ser un buen espectáculo”.

El equipo naranja (sexto con 20 puntos) también acumula buenos números este semestre. Si bien en las dos últimas jornadas del campeonato se ha dejado empatar en los últimos minutos, lleva siete juegos sin conocer la derrota. Su última caída se remonta al 15 de febrero, cuando perdió en su estadio (1-2) con Atlético Nacional .