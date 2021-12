¿Y los refuerzos?

Días atrás el presidente del club, Daniel Ossa, indicó en diálogo con este medio que las contrataciones “van a ser pocas”, posición que Comesaña no piensa interpelar, pues asegura que es algo que a él se le sale de las manos.

“Yo no soy quién para meterle la mano al bolsillo al presidente del club o al dueño, al señor Raúl Giraldo. Yo no vine aquí para irme corriendo ahora. Vine y hablamos unas cuantas cosas y quería ver y evaluar. No traje a nadie conmigo, no hice nada, me quedé. Estaba David Montoya, a quien conozco, pero con quien nunca había trabajado. No pregunté nada a nadie, salvo cuando tenía alguna inquietud y veía alguna cosa que no era clara, y preguntaba, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro”, explicó.

Para el experimentado estratega tener una plantilla rimbombante tampoco asegura nada, pues recordó que muchos clubes “han invertido cifras impresionantes, con grandes planteles y de pronto se quedan sin nada; de pronto no les funciona, pasa algo y entonces lo que hacen es despotricar y salir corriendo a desarmar todo”.

El único jugador que a la fecha tiene todo listo para volver es el mediocampista Andrés Ricaurte, quien en 2020 fue cedido en préstamo a la MLS, donde jugó las últimas temporadas con el Dallas, equipo que no hizo uso de la opción de compra. Comesaña considera que también “han hecho méritos para volver” Brayan Castrillón y Ever Valencia, pero no certificó su regreso de cara a las competencias del 2022.

Comesaña subrayó que se han movido con el objetivo de reforzar la plantilla con algunos jugadores que él ha pedido, pero infortunadamente no han logrado concretar algunas negociaciones que iban camino a cerrarse.

“Brayan Alemán, capitán de Ginebra en La Plata, figura del equipo y con trayectoria en la Selección juvenil con Uruguay, era un hecho que venía, estoy hablando de hace más de un mes. Igualmente, Jesús Trindade, volante, a quien tuve en Racing de Uruguay, hoy titular indiscutido, campeón con Peñarol, también estaba ahí”.

Según el estratega, estuvieron cerca de concretar a Omar Albornoz: “Trabajamos para traerlo, pero no se pudo, apareció Junior y se los llevó. Seguramente ellos tienen un presupuesto superior”. Se espera la próxima semana haya mejores noticias para los hinchas en el Rey de Corazones.

De otro lado, el viernes también se conoció que Roberto Carlos Cortés será el segundo asistente de Comesaña. El DIM destacó que el antioqueño ya recibió su licencia Pro de Conmebol, que lo habilita para dirigir en el fútbol profesional