El equipo rojo afronta desde este sábado la cuesta final de la fase de todos contra todos, que comprende cuatro partidos: Bucaramanga (visitante), Nacional (local), Jaguares (V) y Deportivo Pasto (L).

El primer escollo lo tendrá hoy en el estadio Alfonso López, donde enfrentará al equipo leopardo, a las 4:00 p.m., en juego por la fecha 17 de la Liga Betplay 1-2022.

En la recta final de la primera fase del torneo podrían jugar un papel trascendental algunos jugadores que no han tenido mucha oportunidad, pero que serían una buena alternativa. Esto debido a que el equipo participa en tres competencias de manera simultánea (Liga, Copa Betplay y Copa Sudamericana) y seguramente los habituales titulares, que tienen mayor desgaste, tendrán prioridad en los compromisos del certamen continental.

Buscan una oportunidad

Uno de ellos es Juan Manuel Cuesta, quien tras su paso por Internacional de Brasil en el 2021, retornó este semestre al Equipo del Pueblo con la intención de ganarse un espacio. El miércoles anterior fue titular en el triunfo del DIM (1-0) sobre Tigres, por la denominada Copa Colombia.

“Venía hace tiempo sin jugar de titular y sumar minutos con el plantel siempre será algo muy lindo para mí. Demostré por qué tenía que estar y se nos dio la victoria”, comentó el antioqueño de 20 años de edad.

Cuesta era consciente de que no la iba tener fácil en su regreso porque el Medellín modelo 2022 tiene jugadores de mucha categoría de mitad de campo hacia arriba, sin embargo mantiene firme la intención de disputar un cupo en la nómina inicialista.

“Le tengo que agradecer mucho al profe (Julio Comesaña) porque obviamente yo no vengo de hacer pretemporada con el equipo. Acoplarme no es fácil, pero él me ha ayudado en eso, me da la oportunidad, minutos para que me foguee y yo también he tratado de responderle para, día a día, estar más tiempo en el terreno”.

Así pues, Cuesta es uno de los que espera por una oportunidad este sábado, cuando el Poderoso que tiene 27 unidades, podría llegar a 30, puntaje que está pronosticado alcanzará para avanzar a la siguiente ronda.

Objetivo similar tiene Bucaramanga, que se ubica octavo, con 24, y de ganar alcanzaría al elenco rojo.

“Tenemos que tener la convicción de que vamos a sacar los tres puntos, eso ya nos deja prácticamente en los ocho, listos para los cuadrangulares finales. Tenemos que seguir con nuestra idea y con nuestro estilo de juego”, concluyó Cuesta.

Tras enfrentar al plantel leopardo, DIM viajará el domingo a Pereira, donde el martes (7:30 p.m.) se medirá con Internacional por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Clásico, sin sede

El duelo entre Medellín y Nacional (fecha 18 de la Liga, 30 de abril) está sin sede. Dado que no se podrá realizar en el Atanasio por el concierto de Maluma, se reacomodó en el Polideportivo Sur. Sin embargo, la Alcaldía de Envigado no dio el aval, argumentando que este escenario está en remodelación y albergar este juego implica una alta exigencia en el esquema de seguridad.

El DIM emitió un comunicado en el que manifiesta falta de solidaridad por parte de la Dimayor y el rival de patio, al no aceptar la petición del rojo de cambiar el día para el juego. El tema sigue sin resolverse.