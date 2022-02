Por John eric gómez marín

El goleador histórico del DIM, el argentino Germán Cano, dialogó con EL COLOMBIANO y se refirió a su momento con el Fluminense de Brasil, sus objetivos, su deseo de retirarse en el Medellín, y qué sucedió con su nacionalización para jugar con la Selección Colombia.

¿Cómo es su presente?

“Es muy bueno, con un desafío importante en uno de los equipos más grandes de Brasil como lo es Fluminense. Estamos en la lucha por entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, jugando el campeonato Carioca y en abril comenzará el Brasileirao”.

Ya marcó goles con el Fluminense y se echó a la hinchada al bolsillo...

“Es lo que sé hacer, hay que trabajar para eso, con responsabilidad, compromiso. Uno siempre entrena para hacer goles, es lo que me gusta, y arranqué muy bien. La gente me recibió de la mejor manera, sentí apoyo de parte de toda la hinchada, así que nada, estoy contento de estar en Fluminense y espero que sea un gran año para todos”.

¿Sigue pendiente del fútbol colombiano y del DIM?

“Sí, no vi mucho los partidos, sí los resultados. Sigo la página y me informo de lo que pasa, porque se hace difícil con la diferencia de horario. A veces estoy entrenando, otras descansando, jugando con mi hijo y se hace complicado seguir partido a partido, pero sé que está jugando muy bien. Arrancó de buena manera y siempre le deseo lo mejor al Medellín, uno le hace fuerza al equipo que quiere”.

¿Conoce a Luciano Pons, quien suma 6 goles con el Medellín?

“No lo conozco, pero sé que están muy contentos con su llegada al club y eso es positivo por todo lo bueno que le genera al equipo. Han pasado varios delanteros y él tiene un buen presente en este DIM. Es un compatriota y espero que pueda seguir así, de esa misma manera, ayudando al equipo a entrar a los 8. Le deseo todo lo mejor”.

Hace poco hubo una publicación en redes en la que le respondió a David González, que volvió al estadio por primera vez como hincha, y escribió unas palabras de lo que significaba ese sentimiento ¿Cuándo se ve regresando al Independiente Medellín?

“Esa pregunta es un poco difícil, porque vos sabés que el fútbol cambia rápidamente. Un día estás acá, al otro día no sabés dónde puedes estar. Obviamente que sueño, en algún momento, volver, retirarme ahí, disfrutar los últimos años de carrera en el club al cual quiero mucho. Sería algo lindo para mí. Después, quedarme a vivir en la casa que tenemos allá. En un futuro podríamos regresar, pero no sabría decirte en qué momento. Lógico que lo que siente David es algo lindo y más adelante podría sentir lo mismo como un espectador más viendo al equipo de mis amores”.

Además, se está armando un vínculo importante entre los exjugadores y la parte administrativa. Ahora están Roberto Carlos Cortés, David Montoya, se habla de contar con Mao Molina y el mismo González. ¿Le parece que eso es positivo para los referentes?

“Más que nada le hace bien al club. Siempre digo que el futuro del Medellín son los jóvenes, los que recién están comenzando, son la base de un equipo, de una estructura y una institución. Hay que darle mucha importancia a esa parte y en este momento están llegando los exjugadores a aportarles porque, obviamente, quieren demasiado al club. Esto les hace muy bien. Esperemos que puedan seguir llegando para aportar todo su conocimiento, experiencia, las cosas que ya no se tienen y puedan enseñar para alcanzar grandes objetivos”.

Hoy, cuando a Colombia le hace falta el gol en la Eliminatoria, ya son 7 partidos sin anotar, muchas personas se preguntan: ¿Qué pasó con su proceso de nacionalización?

“Quedó en el aire porque para nacionalizarme tenía que estar dos años en el país. Ya llevaba un año y medio y había entregado todos los papeles al Estado para tramitar el pasaporte, y surgió esta posibilidad de venir a Brasil, entonces no pude hacerlo. Yo había quedado libre con el Medellín, porque ellos no hicieron uso de la opción de compra en ese momento, de darme un contrato a uno o dos años. Y se dio la oportunidad de venir a Vasco y todo quedó en el aire. Fue una pena porque uno quiere mucho a Colombia, mi hijo nació allá y estamos identificados con Medellín. La idea era esa, no se pudo y ahora ya es un poquito tarde”.

¿Y cómo analiza este momento de Colombia en la Eliminatoria?

“Difícil, no solamente para Colombia sino para varios que están tratando de pelear por un pase al Muzndial. Uno le hace mucha fuerza, quiero que vaya a Qatar, le quedan dos partidos difíciles y la presión juega un poco en contra. Espero que se les pueda abrir el arco a los delanteros para convertir goles y así agarrar confianza como grupo”.

¿Cómo ha visto la Selección de Argentina?

“La veo muy bien, un equipo sólido. Lo que mejor hizo Scaloni fue que juegue en equipo y no dependa solamente de Messi. Le sacó un poco ese peso, esa presión que él tenía. Es un grupo más firme dentro de la cancha y no depende tanto de Lio, así que eso es positivo para lo que viene”.

¿Ha tenido tiempo para hacer otras cosas, como jugar al golf?

“Es complejo porque acá se juega cada 3 o 4 días, entonces el poco tiempo que tengo para disfrutar es con mi hijo, en casa cuando regresa del colegio. No me queda tiempo para ir a jugar golf, se hace complicado tener esa rutina que en Colombia tenía. Pero bueno, vamos a ver cuándo abrimos un tiempito para ir a despejarnos por allá”.

¿Cómo está en la parte física, nada de lesiones?

“Estoy bien gracias a Dios, este año no tengo ninguna lesión, le doy mucha importancia a la alimentación, al descanso. Si no descansas bien es duro aguantar todos los partidos. Por suerte el año pasado jugué casi todo. Entonces eso hace que sea algo positivo, esperemos que este año pueda seguir así. El cuerpo es todo en el fútbol, hay que consentirlo”.

Flamengo y Fluminense son los más grandes de Brasil, ¿ha sentido lo que significa vestir una de estas camisetas?

“Tienen hinchas en todos lados, una fanaticada muy linda, bonita, que te hace sentir el apoyo. Aún no comienza el Brasileirao (en abril), seguramente estaremos en el Maracaná, ahí será otra cosa el ambiente, así que la presión y la exigencia siempre están”.

¿Cómo es el tema del covid ahora allá?

“Casi igual, la gente se sigue contagiando. En enero lo sufrí por tercera vez y tengo las dos vacunas; me hice los antígenos y tenía anticuerpos al 94% de inmunidad. Era difícil que pasara y me contagié. Entonces hay que seguir cuidándose. Cada 3 o 4 días hay que hacer pruebas”.

¿Qué le gusta de Brasil y qué extraña de Colombia?

“De Colombia extraño mucho la comida, los patacones, las arepas de chócolo. Además de la bandeja paisa de vez en cuando, porque obviamente es pesadita. Las comidas son muy diferentes y a mi me gusta comer carne, entre la brasileña y la argentina no hay punto de comparación. En lo demás, extraño a Medellín, su gente. Acá es difícil salir, porque vivo jugando, entonces el poco tiempo que me queda estoy en casa con mi hijo. Vamos una hora a la playa de vez en cuando”.

¿Todavía tiene el sueño

de vestir la camiseta de Argentina?

“Sí, pero tengo que demostrar, jugar y hacer goles para eso. Uno lo ve un poco lejano, pero nada es imposible. El fútbol da muchas vueltas. Hoy tengo una oportunidad increíble acá en el Flu y espero estar a la altura, competir al máximo nivel. Uno trabaja para su club, para darle lo mejor, para que te vaya bien individual y colectivamente, y todo lo dejo en manos de Dios”.

¿Cómo ve la renovación que tiene el fútbol colombiano? Hay jugadores en otra etapa como James y Falcao y otros que vienen surgiendo como Luis Díaz, ¿Cree que le va a costar mucho ese recambio?

“No, yo creo que Colombia es competitivo, por eso tiene grandes jugadores y lo ha demostrado a lo largo de su historia. Los más top son James, Falcao y ahora Díaz en Liverpool. Creo en el futuro, en la base, en los proyectos de los equipos colombianos que en los últimos años han mejorado muchísimo. Obviamente les toca seguir avanzando, sobre todo en la intensidad, su estilo y manera de jugar, que son muy diferentes a países como Argentina y Brasil”.

¿Cómo es esa relación con su hijo y el fútbol, le gusta ver sus partidos, seguirá sus pasos?

“Hoy está con el tema de los carritos, le gustan mucho las rampas, la pelota no mucho. Uno lo deja ser libre, que haga lo que a él le guste. Eso sí, tiene balones para jugar, pero en este momento no les pone mucha atención, espero que en algún momento empiece a jugar. También tenemos pensado mandarlo a una escuelita en marzo”.

¿Cuál es su gran objetivo esta temporada?

“El primero es entrar a fase de grupos de la Libertadores, después hacer un buen torneo con Flu, estar en los primeros puestos y pelear la Copa de Brasil. Ese es mi desafío de acá a fin de año, convertir goles, ayudar al equipo a mejorar. Y seguir aprendiendo como jugador, aportando y ayudando a los más jóvenes”.

¿Hasta qué edad quisiera jugar profesionalmente?

“Hasta los 39 o 40 años, pero para eso tengo que hacer un trabajo especial. Me tengo que alimentar y descansar bien. Ojalá no vengan más lesiones porque como futbolista uno es propenso a esas cosas, que hacen parte del fútbol”.

Finamente, ¿siente el apoyo de los colombianos afuera?

“Sí, muchísimo. Colombia es mi segunda casa, miz familia quiere mucho a los colombianos, yo también. Nos sentimos como en casa cada vez que vamos para allá. Y para mí es gratificante porque siempre traté con respeto a todo el mundo y creo que es por eso que me tienen ese cariño, solo tengo agradecimiento con todos los colombianos”