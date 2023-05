El empate con Millonarios no desanima al DIM en Liga y ahora se enfoca en la Libertadores

“Si analizamos el torneo, el rendimiento se nota más cuando los resultados son favorables, porque cuando son en contra es difícil que eso se vea, pero el nivel no ha cambiado mucho, le doy gracias al profe Sebastián y también a David, que han confiado en mí”.

Así mismo, Edwuin sabe que se espera más de él y pretende seguir por el camino de los goles en los partidos que se avecinan.

“Me trajeron para eso, para aportarle al grupo. Todavía no había tenido la oportunidad de marcar con pelota quieta y espero seguir en ese nivel que se espera de mí”.

¿Qué sucedió con Marmolejo?

Nuevamente hubo preocupación entre los hinchas del Independiente Medellín, porque el portero Andrés Mosquera Marmolejo volvió a salir lesionado en el compromiso ante Millonarios. Sin embargo, el técnico Sebastián Botero dio un parte de tranquilidad: “Simplemente fue un calambre, gracias a Dios no pasó nada ni recayó en la lesión. Estaba acalambrado por el tema de las botas que se pone en el tobillo. Le hicieron mucha presión y generaron eso, entonces me daba miedo que en una acción de Millonarios no pudiera salir y pasara algo. Realmente no queríamos correr ese riesgo y por eso metimos a Luis Erney Vásquez”.