“Tenemos una base para pensar cosas grandes”: Ricaurte

Tal y como pasó el semestre anterior, Andrés Ricaurte será el hombre de las ideas y el socio que todos quieren tener en el ataque del Independiente Medellín. Eso es lo que se ha visto en los entrenamientos, aunque ahora el antioqueño no estará solo, pues Javier Reina, quien llegó como refuerzo de Once Caldas, espera acompañarlo en esas funciones.

Solo o en compañía, Andrés tiene claro que para tener un gran torneo debe estar dispuesto a jugar en la zona que el técnico Aldo Bobadilla lo ubique y para eso se está preparando bien físicamente, acorde a la exigencia, pues la meta es que el Medellín sea protagonista.

Publicidad

“Este semestre va a ser muy exigente, pues así lo requiere el sistema del torneo, ya que no serán ocho clasificados sino solo cuatro, así que nos estamos entrenando fuerte para llegar muy bien a la competencia”, dijo el volante.

Entre los aspectos positivos que resalta del equipo, está la continuidad de una base de la nómina que se sostiene unida y firme.

Además, reseñó que los jugadores que llegaron han sido bien arropados y se están adaptando bien tanto para el reto de la Liga como para la Copa Libertadores.

Finalmente, el creativo aseguró que tienen “una nómina de mucha capacidad para ser protagonistas”.

Publicidad

De otro lado, el volante Adrián Arregui se mantiene bajo observación del departamento médico, ya que presenta una contractura que, según el informe dado por el DIM, no compromete de gravedad ninguna zona de la pierna. Por ello no estaría en el amistoso de hoy ante Caracas, a las 8:00 a.m. en la sede Raúl Giraldo, pero podría estar habilitado para la próxima semana .