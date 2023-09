“Sabía que tenía que ser agresiva y hacer mi juego, porque eso es lo que no le gusta” , explicó Ostapenko, quien apenas ha alcanzado unas semifinales de Grand Slam desde su sonado triunfo en Roland Garros en 2016.

“Ella juega muy bien contra mí pero me sorprende que mi nivel haya cambiado tan drásticamente”, apuntó Swiatek. “No sé muy bien qué ha pasado con mi juego. Me sentí sin control de repente, no sé por qué empecé a cometer tantos errores”.

Con esta derrota, Swiatek se despedirá de su reinado como número uno de la WTA cuando se actualice la clasificación tras el US Open, un puesto que quedará por primera vez en poder de la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El número uno “significó mucho, obviamente. Fue genial pero, por otro lado, esta última etapa fue bastante agotadora”, dijo Swiatek sobre el acecho de Sabalenka en la clasificación.

La polaca ocupó la cima del circuito 75 semanas, la tercera mejor marca de una jugadora en su primer reinado. “Me encantaría extender este récord un poco más”, reconoció.

Djokovic encuentra una tregua

Tras el monumental susto de la ronda anterior, Novak Djokovic se deshizo el domingo sin dificultades de Borna Gojo, número 105 de la ATP, por 6-2, 7-5 y 6-4.

Djokovic tendrá que enfrentar ahora a rivales locales con el público de la mayor pista del mundo (23.000 espectadores) en contra en el camino hacia la final.