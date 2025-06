Hora y dónde ver a David Alonso en el Gran Premio de Aragón este fin de semana

Sobre su jornada, el colombiano le mencionó a su equipo que: “he cometido un error. Después de esa primera caída cuando estaba buscando un poco el límite, la segunda caída era innecesaria. No estaba tan concentrado y esa ansia de querer volver a la pista, sumado a que no hay tanto margen con la Moto2, nos ha servido para aprender más”.

Así mismo, Aspar publicó que Alonso mencionó también “aunque me caiga, me gusta seguir e ir encontrando el límite, pero hoy no estaba con los cinco sentidos, he tenido un pequeño despiste y no he podido controlar la moto. Este circuito es muy divertido con la Moto2, he dado vueltas de calidad y voy más suelto encima de la moto”.

Finalmente, el colombiano concluyó que, “poco a poco vamos mejorando y bailando más con la moto. Mañana (sábado) aprovecharemos el primer entrenamiento para plantear la estrategia y conseguir un buen ritmo de carrera. En la clasificación intentaremos completar una vuelta limpia y no hacer más de lo que toca. A veces menos es más, así que intentaré seguir esa filosofía”.