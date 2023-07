¿Por qué Amaral se quedó y no se fue con Autuori? Este y otros interrogantes respondió el nuevo técnico de Nacional

Después, Amaral se refirió a cómo debe convencer a los hinchas de este proyecto. “Nacional, con la grandeza que tiene, no puede sacarse de encima la responsabilidad de que para ganar tiene que jugar buen fútbol y es una responsabilidad de todos. A veces no lo hace por diversos motivos, por causa de los jugadores, de los entrenadores, porque la táctica no es buena”, dijo.

“En fin, los factores son muchos, pero lo más importante es que todos debemos estar mentalizados en hacer que Nacional pueda jugar buen fútbol y, sobre todo, ganar los partidos con un buen juego. El hincha tiene toda la razón, porque tiene que ser así, es parte de la naturaleza del club. Nosotros haremos siempre el mejor fútbol posible en función de los jugadores que tenemos, de los recursos que hay y eso es lo que estamos intentando hacer”, avanzó.