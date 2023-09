De igual forma, al ser cuestionado sobre el retiro, comentó que “no he pensado qué hacer después del retiro, no quiero pensarlo, quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante al dejar Europa para venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso, sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, y aunque hay responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y que disfruto haciéndolo”.