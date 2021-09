Ecuador no pudo con Chile

Uruguay arrolló a Bolivia

Perú ganó en Lima

Síntesis del partido



PERÚ 1



Técnico: Ricardo Gareca.

Jugadores: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia (Wílder Cartagen, 85’), Yoshimar Yotún (Cristofer Gonzáles, 62’); André Carrillo, Cristian Cueva (Raúl Ruidíaz, 84’), Edison Flores (Raziel García, 61’); Gianluca Lapadula (Paolo Guerrero, 74’).

Goles: Christian Cueva (35’).

Figura: Gianluca Lapadula.

Expulsados: no tuvo.



VENEZUELA 0



Técnico: Leonardo González.

Jugadores: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva (Jhon Chancellor, 46’), Óscar González; Jefferson Savarino (Eduard Bello, 83’), Tomás Rincón, Junior Moreno (Edson Castillo, 83’), Jhon Murillo; Yeferson Soteldoz (Romulo Otero, 69’) y Eric Ramírez.

Goles: no anotó.

Figura: Wuilker Fariñez.

Expulsado: Tomás Rincón (38’).



Estadio: Nacional de Lima. / Árbitro: Luis Quiroz (Ecuador). / Asistentes: Byron Romero (Ecuador) y Ricardo Baren (Ecuador). / Asistencia: 10.000 personas aproximadamente.



URUGUAY 4



Técnico: Óscar W. Tabárez

Jugadores: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José Giménez, Diego Godín, Joaquiin Piquerez Moreira; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Giorgian de Arrascaeta; Brian Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez.

Goles: Giorgian de Arrascaeta (15 y 67’, penal), Federico Valverde (31’) y Agustín Álvarez (47’).

Figura: Giorgian de Arrascaeta



BOLIVIA 2



Técnico: César Farias.

Jugadores: Carlos Lampe; Marc Enoumba (Jesús Sagredo, 66’), Luis Haquin, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo (Moisés Villarroel, 59’); Erwin

Saavedra, Ramiro Vaca (José Segredo, 59’), Juan Arce (Henry Vaca, 58’) y Marcelo Moreno.

Goles: Marcelo Moreno (59’ y 84, penal)

Figura: Marcelo Moreno.



Estadio: Centenario de Montevideo. / Árbitro: Eber Aquino (Paraguay). / Asistencia: Eduardo Cardozo (Paraguay) y José Cuevas (Paraguay). / Asistencia: 20.000 personas aprox.



ECUADOR 0



Técnico: Gustavo Alfaro.

Jugadores: Hernán Galindez (Pedro Ortiz, 36’); José Hurtado Cheme (Byron Castillo, 57’), Félix Torres, Pedro Hincapie Reyna, Pervis Estupiñán; José Cifuentes (Gonzalo Plata, 57’), Carlos Gruezo, Moises Caicedo;

Ángel Mena, Junior Sornoza y Enner Valencia (Michael Estrada, 73’).

Gol: no hubo.

Expulsado: Junior Sornoza (63’).



CHILE 0



Técnico: Martín Lasarte.

Jugadores: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Enzo Roco, Gary Medel; Mauricio Isla (Pablo Galdames, 75’), Arturo Vidal, Claudio Baeza (Tomás Alarcón, 79’), Charles Aránguiz (Diego Valdés, 82’), Sebastián

Vegas; Eduardo Vargas y Jean Meneses (Diego Valencia, 79’).

Gol: no marcó.

Expulsado: no hubo.

Figura: no tuvo.



Estadio: Liga Deportiva de Quito. / Árbitro: Facundo Tello (Argentina). / Asistentes: Juan Pablo Pellati (Argentina) y Diego Bonfa (Argentina). / Asistencia: 12.000

personas aproximadamente.