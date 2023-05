Tampoco es un hombre al que le guste mostrarse mucho en las redes sociales en épocas en las que los jugadores talentosos, como él, no solo son deportistas, sino marcas personales, marketing, dinero, espectáculo. Busquets rechazó todo eso y prefirió mantenerse como un líder silencioso , de esos que no se hace notar por lo que dice, sino por lo que hace dentro de la cancha.

Busquets es la mente crítica que asume los errores, que no se doblega cuando lo señalan como el gran culpable si las cosas no salen bien, pero que no se crece cuando lo aplauden porque el equipo, y la idea de hacer pases para mantener el control del juego, funcionan como un reloj suizo.

Tal vez todo eso es lo que ha llevado a que, después de que ‘Busi’ anunció en sus redes sociales que no seguiría en el Barcelona el próximo año, muchas personas lo hayan lamentado: Xavi Hernández, el entrenador del equipo, aseguró que no quería que se fuera. Pero no pudo hacer nada. Sergio ya cumplió su ciclo en el conjunto catalán.