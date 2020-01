Selección Colombia necesita un “timonazo” urgente

Si en la víspera del debut de Colombia en el Preolímpico había escepticismo entre la afición y la prensa por los malos resultados en los partidos preparatorios, la derrota inicial ante Argentina, con remontada incluida, amplió más la brecha entre la hinchada con el proceso que adelanta Arturo Reyes.

Ante la sonora reprobación de los seguidores presentes en el Hernán Ramírez Villegas, en la derrota 1-2 contra los argentinos, Reyes solo atinó a decir que “la gente pensará lo que quiera”.

Acerca de la polémica que suscitó la salida de Jorge Carrascal, el mejor jugador de la Tricolor ante los albiazules, el estratega barranquillero no sonó convincente al explicar por qué decidió sustituir al atacante de River Plate.

“Nosotros intentamos mantener dos hombres arriba como atacantes, necesitábamos un jugador que abriera el campo y tuviera fuerza para ir y venir, porque Argentina juega muy bien en las transiciones”, dijo el seleccionador a lo cual añadió que como Carrascal juega poco en su club, no tenía el rodaje suficiente para estar en la cancha durante los 90 minutos y cumplir con las tareas requeridas.

Sin embargo, tanto hinchas en redes como los periodistas que se encuentran cubriendo el torneo le cuestionaron dicho argumento, pues no es lógico hablar del poco tono competitivo de un jugador cuando él mismo lo convocó y se permitió dejar fuera a otras figuras del país en dicha categoría.

Al interior de la Selección intentaron zanjar pronto la derrota y las polémicas y enfocarse en el juego este martes (8:30 p.m.) ante Ecuador, que viene de caer 3-0 contra Chile.

El mismo Carrascal, aunque confesó que no esperaba ser sustituido, cerró el tema asegurando respetar las decisiones técnicas. “Somos jugadores profesionales, el profe tomó su decisión y hay que respetarla, seguro lo hizo pensando en el bienestar del equipo y eso está bien”. También el capitán del equipo, Eduard Atuesta, se mostró conciliador y optimista frente a los próximos compromisos. “Hay cosas para ajustar, pues tuvimos opciones para empatar y no lo pudimos lograr. Lo más seguro es que no nos vamos a quedar fuera de la pelea por las instancias finales y tendremos que manejar bien todo contra Ecuador para poder hacerle daño”, dijo la figura de la MLS actualmente.

Colombia tiene en este torneo, que entrega dos cupos a Tokio, una nómina conformada por jugadores de gran presente tanto en el rentado como en el exterior. Sin embargo, al técnico le queda poco margen para encontrar la estrategia para sacarle provecho al plantel y cumplir con el objetivo.