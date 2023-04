Prográmese: ¿A qué horas y por dónde ver el partido Italia-Colombia femenino?

El encuentro del conjunto nacional, que dirige el técnico Nelson Abadía, tendrá acción desde las 9:30 a.m. (hora colombiana) en el estadio Tre Fontane, de Roma, y habrá transmisión en directo por el Canal Caracol HD2.

Este es un partido inédito tanto en competencias oficiales como en amistosos. La Tricolor ha enfrentado a 30 países, entre los que no figura Italia. El último fogueo internacional de Colombia fue el pasado viernes en territorio francés, donde perdió 5-2 con el seleccionado de ese país, también clasificado para la Copa Mundo Fifa.

“Quedamos dolidas, pero es bueno que eso pase en juegos de preparación y no en la competencia; el fútbol da revanchas y gracias a Dios hay una nueva. Nuestro error fue no saber mantener la calma cuando íbamos ganando 2-0, ahora trabajamos para no ser pasivas”, dijo en rueda de prensa Ivonne Chachón.