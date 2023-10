No se cambiaba por nadie. A sus 10 años Juan Esteban Hincapié logró un sueño: que James Rodríguez y Luis Díaz le firmaran un balón y la camiseta de la Selección Colombia durante el paso del equipo nacional por Medellín, previo al partido contra Ecuador en Quito.

Hacerlo no fue fácil, pero el menor contó con la complicidad de sus padres, quienes aprovechando la semana de receso escolar madrugaron para pararse con el niño en la parte de afuera del parqueadero del hotel Intercontinental, frente a la avenida Las Palmas, donde estaban ubicadas las vallas de publicidad que la Federación puso para garantizar la seguridad de los futbolistas.

La esperanza no se acabó

Uno de los lugares que los preparadores físicos escogieron fue la piscina. Juan Esteban no había llegado cuando el bus se fue. No vio salir a los jugadores. Por eso en un primer momento no supo si James había salido. Preguntó a uno de los periodistas, que lo puso al tanto de que el cucuteño seguía en la concentración.

El niño no perdió la esperanza de ver a los ídolos, aunque con el paso del tiempo se dio cuenta de que sería complicado. Entonces a Mauricio Hincapié, su papá, se le ocurrió la idea de entrar a comer algo en el restaurante del hotel para ver si se encontraban a algún jugador en un pasillo.