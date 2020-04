Boca le dice a Sebastián Villa “tolerancia cero” ante denuncia por violencia intrafamiliar

El jugador antioqueño Sebastián Villa fue denunciado por violencia intrafamiliar por su pareja Daniela Cortés, quien mediante un video en las redes sociales contó su situación, mostrando además fotografías, de cómo quedó luego de la presunta agresión.

Matías Daglio, vocal suplente de Boca Juniors, equipo en el que milita el colombiano, fue el primero reaccionar a las denuncias y a través de sus redes sociales escribió “Tolerancia cero”.

“Fueron dos años viviendo juntos, de muchos sufrimientos, en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo, diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia”, dijo Cortés en una publicación en Instagram, señala la agencia EFE.

“Siento un dolor muy grande de tener que estar en un país (Argentina) que no conozco y donde estoy sola, sin mi familia, y no poder viajar y salir corriendo con miedo de que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, añadió.

Cortés también aseguró que le pidió a Villa y a sus empresarios “ayuda para poder viajar” a Colombia desde Buenos Aires para estar con su familia: “Ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación”.

La defensa

Villa por su parte, subió a su cuenta de Instagram un video en el que expresa que “en mi casa tengo mujeres, a mi mamá, mis hermanas, mis sobrina, mis primitas y quiero aclarar que no estoy en mi casa y no sé con qué intención se está publicando esto en redes, y a partir de mañana (martes) voy a tratar el tema con las personas implicadas”.

Luego de conocerse el video de Daniela, también se hizo viral otro mensaje de su exnovia Alexandra Marín, quien también dijo haber sido maltrada por Villa cuando fueron novios.

Posición oficial de Boca

«El Club Atlético Boca Juniors informa que ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan», dice el comunicado del elenco Xeneieze.

«Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género».

«Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones».