También deseaba seguir dividiendo las mañanas y las tardes del fin de semana entre las competencias de atletismo y los partidos de fútbol de la Liga profesional de España. Su indecisión no se debía a que fuera una adolescente rebelde, obstinada. No. A Salma Paralluelo le costaba elegir entre las pistas y las canchas de césped porque era una de las deportistas españolas con más proyección en ambas disciplinas.

Volver a tocar la gloria

Cuando volvió no era la misma. En las carreras no alcanzó las marcas que tenía antes. Ella quería seguir alternando su vida entre las dos actividades. Pero el fútbol, que se convirtió en su destino ineludible, ganó la puja: en el verano de 2022 el FC Barcelona, el mejor equipo femenino de España, compró la ficha de Salma.

Desde ese momento y por las exigencias de su nuevo club, Paralluelo tomó la decisión que por tanto tiempo postergó: se decantó de manera definitiva por el fútbol. El atletismo lo dejó como un hoby. “Algunas veces veo videos y me da un poco de nostalgia. Me hubiera gustado averiguar cómo hubiera sido mi camino en el atletismo. Igual, me siento atleta y eso no va a cambiar”, aseguró la delantera en entrevista con el Diario AS de España.