¿Va a renunciar Bolillo al Junior? Esto dijo el entrenador

Junior nada que gana y la falta de resultados juegan en contra del proceso del técnico Hernán Darío Gómez al frente de la institución barranquillera. Después del empate 1-1 con Bucaramanga en el estadio Metropolitano, el entrenador antioqueño habló de varios temas en la rueda de prensa. Incluso tocó el de una posible renuncia a su cargo. “Junior hace un gol en el primer tiempo y le quitaron otra. Se tomaron media hora para quitarle el gol. Hubo cosas que el equipo siente y se viene con el problema de no ganar...El no ganar le está costando y le va quitando la alegría a los entrenamientos. El equipo jugó bien más tiempo que cualquier otro partido y no ganó”, dijo el técnico paisa.

Frente a los cánticos que hubo desde la tribuna en su contra, manifestó: “Yo me rio de eso. La costa es alegre y eso hace parte de la fiesta de la tribuna. Es bien orquestado y manejado”. Así mismo, frente a una posible renuncia, aseguró que por ahora no lo piensa, que prefiere vivir el presente.

“Yo soy de arrebatos. Yo tengo mucho cariño por Don Fuad, pero no soy una persona de aguantar mucho. Yo estoy dirigiendo hace muchos años. El equipo juega bien hoy y no perdió, pero al final cantaron muy bien. No soy de aguantar mucho. Si el equipo juega bien, porque se tiene que ir Bolillo. A veces les hago caso y otras veces no. Mañana será otro día”.

Finalmente, confirmó la llegada de tres refuerzos más al equipo. “Yo me reuní con Don Fuad y me dijo que qué jugadores quería. Pero no se puede traer mucha gente. Yo creo que hoy los arregló (José Enamorado y Deiver Caicedo). Mientras que Ceter está en exámenes médicos”. Este inicio de semestre ha sido álgido para el Bolillo, primero por la polémica de la salida de Juan Fernando Quintero en la que manifestó que la verdad sobre el tema solo la tenía él, algo que no cayó muy bien en el futbolista.

También, fue criticado por el chiste que hizo en la presentación del equipo: “Una vez iban un cura y una monja en un taxi. El cura empezó a mandar su mano a la pierna de la monja y la monja se la quitaba. Pero el cura volvía y le ponía la mano a la monja y esta se la quitaba. Cuando el cura llegó a su sitio, la monja le dijo: ´versículo 5 o 32 de la biblia´. Se bajó el cura emberracado a ver qué quería decir ese versículo, el cual decía perseverancia. Vamos a perseverar, no dejemos de luchar. Me he encariñado mucho con ustedes”.