Quienes hacen la propuesta argumentan que, de esa manera, no estarían abocados a los vaivenes de las alcaldías ni a ser desplazados por los espectáculos, distintos al fútbol, que se llevan a cabo en estos escenario s. Una problemática que ambos ya han sorteado y deberán sortear nuevamente en los cuadrangulares semifinales que están por comenzar.

Muchas personas se preguntan por qué Nacional y Medellín, siendo clubes grandes en Colombia, no tienen estadio propio como lo hizo el Deportivo Cali ante las vicisitudes que han tenido con las administraciones locales para poder jugar sus partidos.

Acá les exponemos algunas razones de por qué no es viable tener un estadio para estos equipos antioqueños.

El ejemplo del Cali, que sufre con su estadio

Después de invertir 85 millones de dólares en un estadio con capacidad para 44 mil personas, este se ha convertido en un lastre para el club azucarero y ha sido uno de los culpables de la crisis económica que atraviesa ese equipo. En 2017 la Gobernación del Valle, cansada de las quejas, declaró ese estadio no viable. Los problemas eran múltiples: movilidad, seguridad, ventas ambulantes y desórdenes logísticos que saturaron la labor de la Policía, que bombardeó con derechos de petición a la Gobernación. Incluso, Luis Fernando Ordóñez, vicepresidente del equipo azucarero entre 1996 y el 2004, no le recomienda a otro club colombiano que se embarque en esta idea: “Los problemas jurídicos y financieros de algo de esta índole no son tan fáciles de solucionar”, dijo.

Medellín no tiene muchos espacios para otro estadio

En algún momento, Atlético Nacional mencionó la idea de construir su propio estadio, pero después de analizar varios factores, ese tema dejó de ser una prioridad. Ítems como el alto costo, la escasez de predios y los permisos de construcción, hacen que se convierta en un proyecto lejano. “Algún día podríamos llegar a eso, pero creemos que un estadio que tenga buena afluencia de público y que sea conveniente, tendría que ser en la ciudad y acá hay muy pocos terrenos para desarrollarlo, tendría que ser en compañía de la alcaldía en un sector que más o menos tenemos identificado. En Guarne hay otras condiciones, pero con los partidos que está programando Dimayor, a las 8:30 de la noche, no creemos que la gente se anime a subir a esas horas. Es más importante tener un equipo competitivo que meterse en un tema como el del Cali que nunca terminó su estado ni lo va a terminar”, indicó el presidente del club verde, Mauricio Navarro.

Es complejo buscar el retorno de la inversión

Otro de los puntos que va en contravía de tener un estadio propio es lo que planteó el expresidente y exgerente del club, Víctor Marulanda, quien cree que un escenario propio debe tener modelos de negocio anexos para ser rentable. “Si simplemente va a ser para los partidos de fútbol es complejo buscarle el retorno a la inversión”. Así mismo, indicó que hay que tener en cuenta los planes de desarrollo territoriales. “En Medellín es complejo encontrar una buena ubicación para un escenario de esta índole”.