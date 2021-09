Por Luz élida molina marín

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por su nombre en inglés) reveló la lista de jugadores que hacen parte de las selecciones ideales de sus países, y en el caso de Colombia los elegidos fueron un arquero, 3 defensas, 4 volantes y 3 delanteros.

Sin embargo, y a pesar de que se trata de once futbolistas que hicieron historia con la Tricolor, para algunos conocedores en la materia no es un equipo ideal, o por lo menos no para jugar, pues...