El futbolista colombiano publicó en mensaje en su cuenta de Twitter, el cual luce como una despedida de la Selección: “Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista fue asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre ser parte del Mundial”. Y añadió: “No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”. Por último, señaló que se debe realizar una planificación y trabajar desde lo administrativo y lo deportivo para volver a demostrarle al mundo el potencial futbolístico que tienen los jugadores colombianos.