El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, continúa estando en el ojo del huracán luego de que el diario El Confidencial publicara otros audios donde se escucha al jugador de la selección española pidiendo al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que le dé una mano para que disputara los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Olímpicos”, manifestó el español de 35 años.

La grabación es de junio del 2019, antes de que el covid-19 obligara aplazar los Olímpicos por un año, razón por la que él y Sergio Ramos no pudieron ser convocados.

El audio finaliza con una felicitación de Piqué por el negocio que hicieron para que la Supercopa de España se realizara en Arabia Saudita.