“Este pelao sí es bobo”: la crítica del Pibe Valderrama a Juan Fernando Quintero

El excapitán de la Seleción Colombia manifestó que Juan Fernando no tiene la culpa de que lo hayan llamado a la Selección, pero sí de no ser sincero sobre su condición física.

Agregó que no es posible viajar estado lesionado. “Si yo estoy lesionado no puedo viajar a la Selección, porque ahí vi dizque ya no puedo jugar, porque está lesionado. El pelao sí es bobo porque estamos arrancando un nuevo proceso, buscando lo mejor que tenemos y voy a ir lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo”.

El Pibe prosiguió: “ Si quiere ser bobo es bobo , porque no puede dar esta papaya si es verdad que está lesionado y que no puede jugar contra Corea”.