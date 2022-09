“ Somos casi hermanos , me dio mucha tristeza la decisión, porque yo sé lo que es él y lo que quiere a la institución. Reemplazarlo no es fácil, me dio mucha tristeza verlo a él recogiendo sus cosas”.

“A uno como entrenador le gusta sufrir, en el fútbol es más lo que se pierde y se sufre que lo que se gana. Uno gana y ahí mismo hay que pensar en lo que se viene y cuando se pierde es más duro porque todo el mundo está inconforme y molesto”.

Publicidad

Sarmiento agregó que si no se está motivado es muy difícil lograr cosas importantes. “Tengo más de 60 años y muchos dedicados al fútbol, me gusta, me inquieta y quiero aportar y más en una institución como Nacional, gracias a la oportunidad que el mismo Hernán Darío me brindó facilitando la llegada mía acá. Una oportunidad así la quiere cualquiera”.

Agregó que espera responder de la mejor manera posible: “Mínimo entregando lo que yo sé, quiero y puedo aportar. Vamos a ver el grupo cómo se comporta, sé que son jugadores profesionales y sienten esto. Hay un material humano capacitado para que las cosas mejoren”.