Aparte del duelo entre Brasil y Colombia, y el clásico que disputarán este viernes Uruguay y Argentina (6:00 p.m.), la decimotercera jornada de la Eliminatoria suramericana para Qatar-2022 incluye tres encuentros con tinte de revancha.

El torneo, cuyo líder es la Canarinha (31 puntos), seguida de Argentina (25), Ecuador (17), Colombia (16), Uruguay (16), Chile (13), Bolivia (12), Paraguay (12), Perú (11) y Venezuela (7), abre competencias este jueves en Quito. Allí, Ecuador intentará sacarse la espina que le enterró Venezuela al ganarle 2-1 hace dos fechas.

Pero no será un desafío fácil, pese a que la Vinotinto es colista, pues la Tri que orienta el argentino Gustavo Alfaro no tendrá por suspensión a los defensas Pervis Estupiñán y Diego Palacios, ni a los delanteros Ángel Mena y Michael Estrada. Como si fuera poco, el máximo goleador de esta selección, Enner Valencia, autor de 33 tantos, está lesionado. Venezuela no tendrá a Yeferson Soteldo ni a Salomón Rondón.

“Ellos harán un partido, como la mayoría de los que vienen a jugar en Quito, tratando de achicar los espacios, salir rápido, poner jugadores con buena técnica por las bandas y ejercer presión en la zona media", aseguró este martes Alfaro.

Estreno en los guaraníes

Paraguay, en el debut de su seleccionador, el argentino Guillermo Barros Schelotto, quiere en Asunción volver a ganar tras caer ante Chile (2-0) y Bolivia (4-0). Precisamente su rival será la Roja que lo aventaja por un punto, aunque ambos están por fuera de los puestos que dan cupos a Qatar.

El conjunto guaraní, adversario de Colombia el 16 de noviembre en Barranquilla, pasa por un difícil momento. “Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos y definir nuestro futuro mundial o no. Ir para atrás no sirve de nada, hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto, seamos positivos, apoyemos a los jugadores, a este grupo y tratemos de ganarle a Chile, es el primer paso que tenemos que dar", subrayó Schelotto.

Finalmente, Perú buscará en Lima con urgencia un triunfo que le fue esquivo en las dos jornadas anteriores tras perder contra Brasil y Argentina, resultados que la relegaron al penúltimo puesto, mientras su rival ascendió al séptimo lugar luego de dos victorias al hilo