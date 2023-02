El padre del agresor indicó también que Cataño tuvo una responsabilidad en el tema: “Desafortundamente Daniel Cataño, que sé que es un ser humano y como toda persona se equivocó , por las provocaciones que se hicieron, se cometió el error, no lo voy a discutir, no lo voy a tapar, porque es muy reprochable lo que hizo mi hijo, pero también como toda persona se equivoca y mil disculpas para toda la afición del fútbol colombiano y que estamos a la espera que todo se solucione por el bien de todos”.

Además, fue enfático en que su hijo se equivocó, pero que no es una mala persona : “Dayro Alejandro Montenegro no es un delincuente como algunos medios y algunas personas lo quieren hacer ver. Tiene 21 años, tiene un hogar conformado con su esposa, estudiante de administración de empresas hace más o menos un año, tiene un almacén de ropa, una venta de cerámica de acuerdo al producto que nosotros manejamos”.

Denunció también amenazas en contra de su hijo y su familia: “hemos tenido amenazas, tanto la familia, incluyendo la esposa, mi persona y el mismo Alejandro. Es la oportunidad de mandarle un saludo a Daniel Cataño, que como todo ser humano que se equivocó, tratemos de bajarle un poco el nivel de agresividad a los aficionados, dependiendo de ellos es que vienen todas las amenazas que nos tienen por redes, también por mala información de algunos periodistas”.

“No justifico ni defiendo, al contrario reprocho lo que sucedió, como padre debo tener los pies en la tierra para tomar el correctivo correspondiente, él ya es mayor de edad, pero eso no implica que como padre no deba, no pueda y no tenga que tomar las determinaciones que deba con mi hijo”, añadió.

Publicidad

De igual manera, manifestó que su hijo debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido y cumplir con el castigo que le impusieron, que incluye no ingresar a ningún estadio: “Ya la sanción está, creo que fueron tres años, no tuve mucho la posibilidad de conocer el caso, eso es algo muy interno. La sanción económica también y la tiene que asumir él, como persona responsable la tiene que asumir él, lo apoyo hasta que sea necesario. Las consecuencias como tal mi hijo tiene que asumirlas”, concluyó.