Paola Salazar: ingeniera, mamá y presidenta de Águilas Doradas, equipo de moda en la Liga

La presencia de esta mujer en el balompié no es nueva. El próximo 16 de julio celebrará con su único hermano, Fernando, y su mamá, los primeros 15 años del club al que ellos consideran un proyecto familiar. Y lo hará como presidente, cargo que asumió sin ningún temor en 2015.

“Muchos. Hoy tenemos a Kevin Castaño que ya es de Selección Colombia. También a Sebastián Rodríguez, jugadores que empezaron con nosotros desde el Babyfútbol. A Javier López , que ya no está en el club, le hicimos terminar el bachillerato. Verlos cómo han avanzado deportiva y personalmente es increíble, porque eran unos niños cuando llegaron a Águilas. Muchos jugadores han quedado en la historia de este equipo y en nuestro corazón”.

“Sí, eso ha suavizado un poquito las cosas porque definitivamente los futbolistas son seres humanos especiales. Es difícil, pues como sea hay que tenerlos como en algodones. Pero desde el lado femenino uno se acerca a ellos. Entiende ese lado diferente al de los directivos hombres. Cuando termina un partido yo les pregunto cómo está su familia, su esposa, sus hijos, algo que no van a indagar los directivos tradicionales. Yo siempre me inclino más por el lado humano, soy consciente de que algunos vienen de hogares disfuncionales, entonces tratamos de compensar eso. Es como un apoyo diferente al que se tiene con un equipo liderado por un hombre”.

“Por tradición en nuestro país ha sido de hombres. Al principio fue un choque muy tremendo, porque yo venía de trabajar en una empresa donde manejaba 150 personas entre hombres y mujeres. El fútbol se maneja muy distinto, por ejemplo los objetivos se cumplen y se deben dar muchas bonificaciones. En una empresa normal no, usted tiene un contrato con un salario y te pagan para hacer las cosas bien. En el fútbol te remuneran muy bien y además de eso te tienen que incentivar para que logres las metas. Es un tema de mucha pasión, es un mundo donde la materia prima es el ser humano. Entonces si los 11 jugadores, que pueden estar bien, regular o mal, no toman bien las decisiones en la cancha, de nada sirve que desde la parte de directiva y administrativa se planee bien. Es complejo entender este negocio como tal”.

“Yo siempre había hecho parte de la Junta Directiva y para mí ser presidente de un equipo de fútbol es igual al de una sociedad anónima cualquiera. Solo que el fútbol tiene más visibilidad, pero es exactamente lo mismo. Como ingeniera manejo a Águilas como si fuera cualquier empresa de producción. ¿Qué pasa?, que la persona visible ha sido mi hermano, porque a mí no me gusta aparecer en medios, prefiero el bajo perfil, estar tranquila, trabajando”.

También han tenido entrenadores famosos y complicados...

“Yo creo que todos los seres humanos lo somos de alguna manera. Hemos tenido cerca de 10 y he entendido que para ser técnico hay que ser terco. El cuerpo técnico actual es bastante especial. Lucas (González) está debutando con nosotros, entonces como dice uno cuando contrata un empleado recién salido de la universidad, no tiene resabios ni caprichos. Viene de dirigir la sub 20 de Nacional y de hacer escuela y capacitarse en Europa, sabe bastante, es entregado a su trabajo. Es estudioso, muy juicioso. Y los que lo acompañan (Carlos Tabares, Alexis Henríquez, Thiago y Johny Yepes) son espectaculares... Eso ha permitido mucha empatía”.

¿Y qué tal le fue con Leonel Álvarez?

“Lo hemos tenido en dos ocasiones. En 2012-1, que fue una de las mejores campañas del club (la de actual es la mejor) , era un Leonel muy diferente. El del año pasado fue una persona espectacular, sencilla, que escuchaba. Nos dolió mucho que se fuera porque contábamos con él, pero lastimosamente a última hora resultó que se iba y bueno, ahí llegó en buena hora Lucas”.

Su hermano es muy polémico y usted tranquila, ¿cómo hace para ese manejo?

“Somos muy distintos. Yo soy calmada, manejo las cosas diferentes, entonces sí es un complemento. Él ha cambiado mucho desde hace un año, una enfermedad que yo tuve lo tocó mucho, pero sigue siendo impulsivo, acelerado. Es un hincha más en los partidos”.

¿Qué les dice a quienes creen que ser futbolista es fácil?

”Es una carrera corta, pero bonita, que exige muchos sacrificios si se quiere ser un buen profesional. Ya en nuestro caso, pasamos las navidades contratando jugadores, pero lo disfrutamos”.