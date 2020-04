Pareja, cada vez más maduro, mejor DT

Después de orientar al Tijuana de México durante dos torneos, el antioqueño Óscar Pareja regresó al fútbol estadounidense y hoy disfruta de un nuevo proyecto con el Orlando City, sin abandonar la idea de dirigir, algún día, en Colombia.

Publicidad

Su experiencia en la liga mexicana, que calificó de positiva, la asumió como una preparación más para acercarse a ese sueño que en dos ocasiones se le ha truncado al tener que rechazar ofertas del Cali y el Medellín, pues en ambas ocasiones sus compromisos profesionales lo impidieron.

Pareja, de 51 años, ídolo azucarero y escarlata, habló con EL COLOMBIANO del balompié nacional, de la Selección y el respeto del que gozan sus colegas en el exterior.

¿Cómo va esta nueva etapa como técnico en la MLS?

“Salí del Dallas por el reto ir a México y fue muy provechoso. Hicimos dos torneos cortos: en el primero clasificamos a las semifinales de Copa y en el segundo no pudimos alcanzar la liguilla. Pero recibí la oferta de volver a la MLS y acepté, Orlando City es un equipo joven y con muchos proyectos. Es una franquicia que apenas está llegando a los primeros seis años y acá estoy”.

Publicidad

¿Qué fue lo más productivo de ese capítulo?

“Haber ido a un mercado muy parecido al colombiano, tiene muchas similitudes. Estar en esa competencia tan exigente, que pide resultados inmediatos, me ayudó a salir de esa zona de confort en la que estaba, pues llevaba casi 20 años en Dallas. Fue una vivencia nueva, grupos diferentes, cultura distinta y un equipo parecido a los que había tenido en Colombia como jugador. Esto me acercó más a otra realidad y ayuda en mi formación”.

¿Todavía maneja la idea de dirigir en Colombia?

“Sí, en algún momento me gustaría tener esa oportunidad, pero a su debido tiempo y con un proyecto importante. El hecho de pensar en eso me alegra el alma también; de todas maneras uno nunca olvida sus raíces y sería muy bueno”.

Publicidad

Ya tuvo dos ofertas, lo que dice que su nombre es valorado en el país...

“Fue en tiempos diferentes para ir al Medellín y al Cali, pero no coincidimos por lo que estaba manejando acá en la MLS y no se pudo. Ahora, con el regreso a EE.UU., estoy dedicado de lleno a este proyecto y espero tranquilo lo que suceda en el futuro”.

¿Volver a Dallas también puede ser una opción?

“Imagínate, duré 9 años allá y establecimos el sistema de divisiones inferiores que, orgullosamente, siempre han dicho que es el mejor de desarrollo de los EE. UU. Costó mucho trabajo y años. Luego, dirigiendo el primer equipo, conseguimos dos títulos importantes. Dallas es muy parecido a los que es Colombia, viví 20 años en ese lugar”.

Publicidad

¿Cómo se siente de técnico, en qué ha progresado?

“A medida que uno va dirigiendo y suma experiencias en los procesos y en la competición, mejora. No creo que alguno tenga la garantía de decir que está maduro. Creo que todos los entrenadores estamos en formación continua, porque cada etapa le deja a uno algo. Estoy en un momento en el que he aprendido a leer mucho mejor el juego; la diversidad de competencia me ha enriquecido. Siento un poco más de tranquilidad y estabilidad para ayudarles a los futbolistas en ese juego mental en el que siempre están. De nuevo estoy estudiando y preparándome para crecer todos los días”.

Como ve la incursión de los colombianos en la MLS?

“El aporte existe, pero en los dos últimos años bajó bastante en cuestión de números. Antes había más, en una época llegaron casi 30 jugadores. Ahora hay unos 16 o 17, algunos en los Ángeles, Houston... La percepción y la fama aquí es muy buena porque son buenos trabajadores y de mucho talento”.

¿A qué se debe esa

disminución?

“Pasan dos cosas: son tendencias de los mercados y, a veces, se inclinan por otras ligas. No hay una razón específica, es la dinámica del fútbol”.

¿Ha seguido al Independiente Medellín en los últimos meses?

“Siempre sigo el fútbol colombiano, trato de ver la mayoría de partidos. Estoy pendiente de dos o tres equipos, entre ellos Cali y Medellín, por los afectos, y del trabajo de Juan Carlos (Osorio), es un técnico exitoso. No pierdo la conexión. Me parece que el DIM ha dado un paso adelante con el profesor Aldo Bobadilla. A pesar de que salieron jugadores claves, ha refrescado la plantilla y eso hace que se vea como un elenco competitivo”.

Pero el inicio de la Copa Libertadores no fue bueno para los rojos...

“Por más que uno quiera ganar y ver al Poderoso en los primeros lugares y como protagonista de esa Copa, hay que aceptar la realidad de que es un torneo con equipos y jugadores fuertes. El Medellín es un grupo que está renovando posiciones tras la salida de gente importante”.

¿Cuál es su percepción sobre la Selección Colombia de mayores?

“El balompié nacional no tiene excusas a este nivel. Hace rato estamos en un periodo en el que a la Selección hay que exigirle porque los jugadores ya tienen protagonismo en las mejores ligas, nos hemos convencido de que somos buenos y competitivos. En Copa América y la Eliminatoria tenemos la responsabilidad, no solo por el pueblo colombiano, sino por lo que han dejado las participaciones en los últimos torneos. Debemos ser un equipo grande en Suramérica”.