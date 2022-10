Mientras en la cancha se juegan duelos decisivos para determinar los ocho clasificados a la fase final del Torneo Betplay, el técnico del Atlético Huila, el argentino Néstor Craviotto, uno de los que lucha por alcanzar la clasificación se quejó por una papayera que apoyaba al cuadro rival.

Luego de la derrota 2-1 en su visita a Real Santander, el entrenador se mostró molesto e incómodo por la bulla que durante todo el partido lo acompañó, ya que detrás del banco opita se instaló una papayera que “me impidió comunicarme con mis dirigidos”, sostuvo el argentino.

Craviotto dijo: “Hoy me quejo, la verdad, de la orquesta esa que ponen detrás del banco, la verdad aburridora, cansadora, eso no es de fútbol, no te deja expresarte a más de dos metros, mañana se la van a hacer a Santander, entonces dejemos esas cosas de lado, para ser más buena gente y menos complicados, empecemos de una vez, sería bueno no tener esa orquesta atrás, eso es para la fiesta no para un estadio, es aburrido”.