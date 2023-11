Este jueves vence la opción de compra que tiene Nacional por Nelson Deossa y, aunque todavía no se ha dicho la última palabra y cualquier cosa podría pasar, las razones por las que el conjunto antioqueño no haría uso de esta opción son las mismas por las que no pudo quedarse en Estudiantes de Argentina ni en el Junior de Barranquilla.

El jugador, de 23 años de edad, ha sido considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano, pero hasta acá este futbolista ha desaprovechado las dos oportunidades importantes que ha tenido en el fútbol profesional. Se inició en el Huila (dueño de sus derechos deportivos), donde inmediatamente destacó por sus condiciones, tanto así que Estudiantes de la Plata vio en él a un talento que podía brillar en el exterior y lo solicitó a préstamo con opción de compra. Sin embargo, en el equipo argentino tuvo escaso tiempo en cancha y solo inició de titular en 5 partidos y además nunca completó los 90 minutos. Estudiantes le comunicó a Huila que no contaría con él a los 6 meses de su contrato, 6 meses antes de que venciera su opción. Junior, sin tener idea de lo que no gustó de Nelson en Argentina, quiso contratar al futbolista y lo fichó a mitad de 2022, cuando el argentino Juan Cruz Real era el entrenador.

Su fichaje causó ilusión en los hinchas junioristas. Pero ninguno de los 3 técnicos que lo dirigieron en el club tiburón: Real, Julio Comesaña y Arturo Reyes le dieron continuidad. El volante solo fue titular en dos compromisos y tanto la afición como la prensa se preguntaban por qué no jugaba Deossa y por qué para el 2023 Junior no contaría con él. Es lo mismo que viene ocurriendo en Atlético Nacional, por lo que hablamos con personas cercanas al Huila, Estudiantes y Junior para que nos contaran qué sucede con este jugador y por qué no se consolida en clubes importantes.

Entre los testimonios encontramos coincidencias, como que Deossa es muy bueno técnicamente, pero no entrena bien, no sigue indicaciones y es desordenado tácticamente. Cuando un entrenador le da una indicación en las prácticas, él termina haciendo lo contrario. Esa situación se traslada a los partidos en lo que tiene un patrón de juego muy definido: agarra la pelota, empieza a correr hacia adelante, pero no genera beneficios colectivos. Opinión de un técnico El técnico Julio Comesaña manifestó que Deossa tiene buena potencia, arranque y conducción con la pelota, pero hasta ahí: “El jugador, sin el balón, ya deja de tener esas buenas características, porque no comprende cómo funciona el juego, pues la pelota es su principal arma, razón por la cual no lo veo como un jugador de élite, ya que colectivamente no funciona de la mejor manera”. Quienes han trabajado con él en el día a día se han dado cuenta de las grandes falencias que tiene para entender los conceptos de juego. Por su parte, los directivos de Nacional han sido herméticos sobre el tema y han dicho que hasta el 30 de noviembre (este jueves) cualquier cosa puede pasar, pero no han dado razones ni han confirmado si en el club Deossa ha tenido el mismo comportamiento que en los anteriores. Así que consultamos a otras personas cercanas a su trabajo y sí nos dieron indicios sobre su situación. Manifestaron que no era un tema del técnico Jhon Bodmer, que Deossa tiene un carácter difícil y que muchas veces tampoco sigue indicaciones. También confirmaron que son los mismos problemas que se le presentaron en otros equipos los que han complicado su continuidad. Juan Carlos Patarroyo fue el presidente del Huila que le dio la oportunidad del profesionalismo, y dice que quizás Deossa tuvo falencias en su fase formativa.

“Vino a prueba en la pandemia, era un muchacho que no venía de ninguna escuela ni de ningún club. Llegó en la cuarentena y no le dimos el visto bueno en ese momento de 2020, pero una vez cité a unos jugadores que no habían viajado a un partido, entre ellos a él y lo vi entrenarse dos veces más, por sus condiciones decidí contratarlo”. Así que Patarroyo confirmó que lo contrató por sus condiciones. Sin embargo, en el fútbol de hoy no es suficiente solo el talento para triunfar, por lo que Nelson, que aún es joven y tiene grandes condiciones técnicas, puede corregir sus falencias. Deberá trabajar más en aspectos que le han impedido quedarse en otros clubes, más allá de que Nacional decida o no hacer uso de su opción de compra.