Como local, Nacional no pierde en el Atanasio por Liga desde el pasado 10 de abril cuando, precisamente, lo superó Junior por 0-1. De ahí en adelante suma 12 encuentros en este escenario deportivo con un saldo de 10 victorias y 2 empates.

Además, el verde debe aprovechar que los números de Santa Fe como visitante no son buenos, solo cuenta con una victoria en los últimos 14 partidos en esa condición y, ese triunfo, fue en el clásico frente a Millonarios (2-4) que hizo las veces de local en El Campín.

Para este compromiso, el equipo antioqueño no contará con la presencia de Robert Mejía por acumulación de amarillas y de Álvaro Angulo, quien fue expulsado ante el club tiburón. Sus reemplazos serían Jhon Duque y el lateral juvenil Samuel Velásquez.

“En los partidos en los que he recibido la oportunidad este semestre me ha ido bien gracias a Dios, he rendido de una buena manera y me he sentido con confianza y tranquilo”, dijo Velásquez.