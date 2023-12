Nacional debe despedir con decoro el 2023 y evitar otro papelón ante Millonarios

Sin embargo, el duelo que se disputará a las 6:00 p.m. en El Campín de Bogotá no acapara la mayor atención de los hinchas, sino que estos están pendientes de la llegada y salida de jugadores para 2024. Frente a eso ya hay algunas decisiones en el conjunto antioqueño como es el caso del uruguayo Maximiliano Cantera, quien por mutuo acuerdo rescindió su contrato con el equipo. Decidió no cobrar los 6 meses que le restaban, reconociendo que no cumplió las expectativas.