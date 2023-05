Nacional silencia críticas con resultados e ingresos: suma 24 mil millones en Libertadores

Mientras que en la Liga está disputando los cuadrangulares semifinales. Puede que las cosas cambien, pero como ha dicho el técnico brasileño, la idea es que el equipo evolucione y no retroceda.

La paciencia ha sido una de las frases de batalla del técnico Paulo Autuori frente a las críticas que sufrió el equipo antes de iniciar esta temporada, porque para algún sector de la hinchada no se había reforzado bien e iba a hacer el ridículo en la Copa Libertadores.

En este se muestra que desde 2015, Nacional únicamente tuvo buenos dividendos financieros en 2016 y 2017.

En 2016 (año en que ganó el título de la Libertadores) cerró con $18.594 millones a su favor, mientras que en 2017 lo hizo con $8.492 millones. Mientras que el informe de 2022 se presentará en noviembre de este año.

Lo claro es que en lo corrido de la Libertadores 2023, el verde se ha embolsillado US$ 5.450.000, que al cambio del dólar actual son unos 24 mil millones de pesos.

Por clasificar a la fase de grupos el elenco antioqueño recibió US$ 3.000.000, mientras que por cada uno de los partidos ganados (cuatro) ganó US$ 300.000 y ahora, por avanzar a los octavos recibirá US$ 1.250.000. Así que, por ahora, el cuadro verde va ganando el año en lo deportivo y lo administrativo.

A esto se suma la promoción de jugadores de la cantera, quienes se vienen valorizando como Kevin Mier, Luis Marquines, Édier Ocampo, Felipe Aguirre, Juan José Arias, Samuel Velásquez, Éwil Murillo, Andrés Salazar Jhon Solís, Juan Pablo Torres, Félix Charrupí, Yair Mena, Brahian Palacios, Óscar Perea, Gianfranco Peña y Jayder Asprilla, e incluso Cristian Blanco, teniendo en cuenta que llegó muy joven a la institución procedente del club Estudiantil.

Según datos del portal especializado en traspasos, transfermarkt, la suma del valor de estos futbolistas es de unos 7.500.000 euros, siendo Kevin Mier el más valioso, con un valor de 2.500.000.

Este dinero, en pesos colombianos, equivale a unos 35 mil millones.

Así que como lo manifestó desde un principio el técnico Autuori, que lo evalúen con hechos, no con opiniones.

Hasta acá esos hechos son positivos. También se está cumpliendo lo que dijo el presidente del club verdolaga Mauricio Navarro cuando llegó al cargo: “Quiero dejar un club autosostenible en lo económico y sacar jugadores de la cantera, acompañados de otros de experiencia. Un equipo competitivo y que económicamente llegue a los niveles que esperamos”.