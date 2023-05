Dimayor abrió expediente contra el técnico de Nacional, Paulo Autuori, y lo podría sancionar

“No me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir los goles. Me voy avergonzado de acá. Ese es mi sentimiento. Salgo avergonzado de acá como hombre del fútbol. Es bromear con el esfuerzo y el trajín de todos nosotros, felicitaciones a Alianza y a mis jugadores”, fueron algunas de sus declaraciones.

Ahora el entrenador de Atlético Nacional se expone a una dura sanción e incluso a multas económicas de por medio. En el comunicado de la Dimayor, también se anuncia que el entrenador está siendo indagado por una acalorada discusión con el árbitro en ese partido.