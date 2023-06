Pese a que aún no debuta, Lionel Messi ya desborda la capacidad de la MLS

Hasta Nick Marsman, portero titular del equipo rosa, confirmó en entrevista para Espn que será un reto para el club recibir a Messi: “Personalmente creo que no estamos listos para su llegada. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al partidos sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos”.

El promedio de compra para los partidos del Inter en su DRV PNK Stadium , con capacidad para 19.100 espectadores, se elevó de 31 a 152 dólares, mientras que para los partidos de visitante aumentó de 94 a 207 dólares. Algo loco si se tiene en cuenta que aún no ha sido ni oficializado. Su presentación sería apenas el 1° de julio, día en el cual podría hacer su debut ante Austin Football Club.

De Pelé a Messi

No es la única vez que se ha generado revuelo por la llegada de un crack mundial, el primero fue el brasileño Pelé en 1975, quien siendo el mejor de mundo se unió al New York Cosmos. En ese entonces su llegada fue un gran impulso para el fútbol de ese país. También atrajo a otros grandes del balompié en la década de 1970, como el alemán Franz Beckenbauer y el holandés Johan Cruyff. Sin embargo, en 1984 el fútbol de los Estados Unidos pasó por un período de relativa oscuridad en términos de atracción de estrellas del fútbol mundial. No obstante, en la década de 1990, la Major League Soccer (MLS) fue fundada y comenzó a seducir de nuevo a estos astros.

El primero en llegar bajo esta reestructuración fue el volante colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama, quien se unió al Tampa Bay Mutiny en 1996 y su presencia atrajo a miles de espectadores. Años después se unió el mexicano Cuauhtémoc Blanco quien llegó al Chicago Fire en 2007, y David Beckham se unió al LA Galaxy. El volante inglés generó una gran cantidad de publicidad y atención. Con el tiempo llegaron Andrea Pirlo (New York City, 2015), Wayne Rooney (D. C. United, 2018), Zlatan Ibrahimovic (LA Gálaxy, 2018) y ahora el que para muchos es el mejor de todos los tiempos, Messi.