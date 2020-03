Las sorpresas se darán cuando Queiroz elija 23

El seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, acertó con la prelista de 34 jugadores, al llamar a los de mejor rendimiento actual y tener en cuenta a los referentes. Ahora, según los analistas consultados, lo difícil será depurar tal listado y dar a conocer a los 23 que iniciarán la Eliminatoria, el próximo 27 de este mes ante Venezuela.

Entre los nombres destacan James Rodríguez y Radamel Falcao García. El primero con un presente sombrío en el Real Madrid, en el que no es tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane y el segundo, quien ha recuperado su poder goleador (8 tantos en sus últimos 7 partidos).

Técnicos y exjugadores señalan que la lista está perfecta, pero que el problema será elegir los 23. Giovanni Hernández, exjugador de Selección Colombia, dice que no hay sorpresas entre los 34, pero sí manifestó que las habrá entre los 11 que no queden. “Al final, deberá elegir los 23 y hay varios jugadores que, pese a ser referentes no andan bien, y otros que se muestran con buen presente”, opinó.

Para el técnico tolimense Hernán Torres es seguro que saldrá un portero. “Normalmente se eligen 3 y así le quedarían 10 jugadores más, una tarea nada fácil por la ascendencia que tienen algunos sobre el grupo”. Sin embargo, para Torres, más allá del momento que tenga uno u otro hay calidad. “Son futbolistas que ya han probado sus condiciones y hay otros de Selección, a los que se les ve mejor con Colombia que con sus propios clubes”.

El exmundialista Luis Alfonso “Bendito” Fajardo dice que el técnico ya debe tener en su cabeza a los 23 y que la prelista es solo una formalidad. “Están los 34 mejores de Colombia en la actualidad. James es otro cuando se pone la camiseta de la Selección y a Falcao hay que aprovecharle el momento, porque está, otra vez, dulce con el gol”.

Mientras que el técnico Francisco “Pacho” Maturana indica que es muy respetuoso del llamado de Queiroz. “Por encima está la idea que él tenga. Si la Federación lo trajo es porque cree en él, no lo traen para imponerle nombres. Por respeto, hay que dejarlo que haga las cosas a su manera” .