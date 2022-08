Igualmente merece elogios la defensa central Ángela Barón, quien encaró con personalidad a las delanteras rivales en este juego inédito de la Copa Mundo sub-20, junto a Kelly Caicedo que también se batió como guerrera en la zaga.

Esta vez el juego ofensivo de Colombia no brilló como en el debut, cuando derrotó por 1-0 al tricampeón Alemania. Linda Caicedo, que ha tenido un intenso trajín en los últimos meses, uno de ellos en la Copa América de mayores, lució cansada y le costó superar la férrea marca que le impusieron. Gisela Robledo tampoco tuvo claridad en el último tercio y fue sustituida.

A juzgar por lo visto en el terreno de juego, ante un adversario con ocho participaciones mundialistas en esta categoría, el empate fue un buen premio para las juveniles colombianas que se han impuesto el reto de avanzar, mínimo, a semifinales, como lo hicieron sus antecesoras en 2010. Esa vez, en Alemania, fueron cuartas en su debut mundialista.

Lo sucedido este sábado es la ratificación de lo dicho por las jugadoras de la Tricolor y del propio técnico Paniagua, que en el Mundial “no hay rivales fáciles” y para lograr el objetivo aún falta mucho esfuerzo por ofrecer, algo que no se han ahorrado hasta el momento. Su entrega y actitud tiene encantado al país.



SÍNTESIS DEL PARTIDO



COLOMBIA 0



Entrenadora: Carlos Paniagua.

Jugadoras: Natalia Giraldo; Ana María Guzmán, Kelly Caicedo, Ángela Barón, Yirleidis Quejada; Ilana Izquierdo, Camila Reyes (Mariana Muñoz, 70’), Gabriela Rodríguez (Karla Torres, 81’), Liced Serna (María José Álvarez, 75’); Linda Caicedo y Gisela Robledo (Ingrid Guerra, 74’).

Goles: no marcó.

Expulsadas: ninguna.

Figura: Kelly Caicedo.



MÉXICO 0



Entrenadora: Ana Laura Galindo.

Jugadoras: Celeste Espino; Daniela Monroy, Kimberly Guzmán, Samantha López Archila, Paola Chavero (Denisse Serrano, 60’); Daniela Delgado Félix, Jana Gutiérrez, María Natalia Mauleón (Maritza Maldonado, 73’), Anette Vázquez (Alice Soto, 46’), Bridgette Valencia, Alexia Villanueva (Andrea América, 73’).

Goles: no marcó.

Expulsadas: Ninguna.



Estadio: Nacionbal de Costa Rica./ Árbitro: Tess Olofsson (Suecia)./ Otro resultado: Brasil 2-Australia 0.

Hoy: Japón-Ghana (12:00 m.), C. del Sur-Nigeria (3:00 p.m.), EE.UU.-P. Bajos (6:00 p.m.), Francia-Canadá (9:00 p.m.).