El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, no para de elogiar el nivel futbolístico de Luis Díaz en el conjunto inglés, y en una entrevista al medio Sky Sports dio a conocer algunos detalles de lo que vive el jugador colombiano día a día , en uno de los equipos más importantes de la Premier League.

“Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Él está aprendiendo, yo no, así que tendremos que esperar hasta que su inglés mejore. Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que habla constantemente con él. Pero obviamente es bastante natural. Por eso juega como juega”, aseguró el DT.

El guajiro actualmente está en Barranquilla preparando el clave partido que tendrá la Selección Colombia este jueves (6:30 p.m.), frente a Bolivia por la Eliminatoria al Mundial de Catar.