“La fortaleza de Águilas Doradas es el ataque”: Juan David Valencia antes del duelo con Alianza

“Contento por el reconocimiento que me hizo el equipo, llevo muchos años en el club y para mí es muy valioso ese cariño que me han demostrado. Significa mucho para mi carrera y con ganas de seguir sumando más partidos. Muy agradecido con la gente que me demuestra el cariño y el respeto por mi trayectoria”.

¿Queda un sabor agridulce por la lesión que sufrió?

“Sí, lastimosamente cuando tenía 99 partidos con Águilas sufrí una expulsión y salí de la titular. Fui paciente, esperando mi momento mientras mantuve una sana competencia con José (Contreras), quien es un gran arquero. Ahora cuando regreso, se da la lesión a los 8 minutos del partido, una fractura del dedo meñique de la mano izquierda. En ese momento por mi cabeza pasaron mil cosas, quería seguir y con el médico tratamos por todos los medios de inmovilizar el dedo para continuar, pero cuando me fui a poner el guante el hueso se me volvió a salir y tuve que dejar el campo. No soy de renegar, sino más bien en pensar en lo que sigue, recuperarme bien y volver al grupo porque arrancamos instancias importantes y quiero estar ahí”.

También estuvo en un microciclo con la Selección Colombia, ¿sueña con volver a la Tricolor?

“Siendo sincero, comprendo que en este momento es complicado porque no tengo continuidad como titular, pero sí me ilusiona saber que estoy en el radar del cuerpo técnico de la Selección. Estuve en el microciclo de trabajo con los arqueros y saber que si tengo continuidad ya me tienen referenciado, me permite soñar”.

¿Cuánto tiempo le dieron de incapacidad?

“Inicialmente un mes, pero estamos trabajando fuerte para poder ganarle al tiempo con ejercicios de fisioterapia y gimnasio para tratar de regresar pronto”.

En estos días de lesión, ¿quienes lo acompañan, en qué se refugia mientras se recupera?

“En mi esposa y mi hijo, con ellos comparto el mayor tiempo del día y también con mis padres y mi hermano a quienes veo los fines de semana. Afortunadamente tengo un grupo familiar unido, en el que me respaldo siempre, sobre todo en estos momentos que no son los mejores porque mi salud no está al ciento por ciento, pero ellos me ayudan bastante en lo anímico”.

¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos cuando arrancan los cuadrangulares?

“Tengo mucha ansiedad por regresar, de poder estar ahí aportando con mis compañeros. Tenemos muy buen grupo, que ha logrado buenos resultados y que está mostrando un nivel alto, me gusta el fútbol que exhibe el equipo y la verdad no veo la hora de estar ahí otra vez compartiendo una concentración, en un partido”.

¿Cuál es la fortaleza de Águilas para esta instancia final?

“Gracias al trabajo que ha hecho el profe Lucas tenemos muchas variantes en ataque, varias posibilidades y maneras de buscar el gol. Esa, creo, es nuestra mejor arma”.

Por el sistema del campeonato cualquiera puede ser campeón, ¿ustedes se ilusionan con el título?

“El primer objetivo era clasificar y ya lo logramos. Ahora, gracias a los resultados y al buen fútbol, soñamos con disputar esa final y ganar ese título. Somos conscientes de que el torneo colombiano es muy complejo, pero sabemos que aunque no será fácil estamos unidos por lograr ese sueño”.