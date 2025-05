Joaquín Varela: “Sufrí una lesión grave, pero no se iba a acabar el mundo”

“Los primeros días fueron los más complicados porque tenía que asimilar todo lo que pasó, una lesión larga y después cambié el chip: me centré en la recuperación y me puse metas cortas para ir avanzando hasta llegar al momento de volver a la cancha”.

¿Qué fue lo más difícil de los primeros días de la lesión?

“Venía en un buen momento deportivo. Lamentablemente la lesión cortó esa racha y, por supuesto, a uno le da un bajón pero por fortuna solo fueron unos días complicados. Después vino mi mamá desde Uruguay y conté con el apoyo de mi esposa, que siempre está conmigo”.

¿Qué tan duro fue asumir que tenían que operarlo?

“Creo que lo asumí de buena manera porque estuve muy enfocado en pensar en lo que vendría después y no lamentándome por el hecho. Me preparé para la cirugía. Después me centré en hacer una buena recuperación, hacer ejercicio. Traté de restarle trascendencia porque si bien era una lesión grave, no se iba a acabar el mundo”.

¿Qué tan importante fue estar acompañado de la familia?

“Fue fundamental. Tuve la suerte de que mi esposa me acompañó siempre. También tengo un perrito (Momo), que muchas veces se le acerca a uno para que lo mime y eso alegra el corazón. También que mi madre viniera los primeros días para ayudarme tras la cirugía. Eso da alegría”.