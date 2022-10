El guardameta cree que entró en el radar de Lorenzo por las “buenas actuaciones con Envigado . Aunque la edad también me ayuda demasiado si se piensa en la Selección de cara al futuro”.

Algunos integrantes de Independiente Medellín y Atlético Nacional , entre quienes estarían Díber Cambindo, Kevin Mier y Sebastián Gómez , también estaban en el radar del director técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo , pero no fueron citados debido a que este jueves (8:00 p.m.) estos clubes protagonizarán en el estadio Atanasio Girardot el clásico antioqueño, el cual se torna definitivo para los intereses de ambos equipos de afianzarse entre los ocho.

Castaño, también feliz

Asimismo, Castaño compartió la felicidad que le genera este llamado. “Estoy muy contento con esta oportunidad y agradecido con Dios. Esto es el sueño que espera todo jugador, quiero disfrutar este espacio al máximo, eso es lo más importante”.

El volante del conjunto dorado manifestó que hace rato viene dando lo mejor de sí, pero reconoció que el llamado lo cogió por sorpresa.

“Me di cuenta por intermedio de la página de la Federación, cuando publicó los convocados. Después me escribieron al celular, me enviaron el itinerario de viaje y me pidieron la talla de la ropa y otros detalles”, relató.

La noticia también ha generado felicidad entre sus allegados, quienes están orgullosos de verlo en la Selección.

“Todos están muy contentos, porque ellos saben que esta es una oportunidad muy grande para mí. Es más satisfactorio saber que este llamado me llegó tan joven. Mi papá (Richard) es el más feliz de todos”, explicó.

Kevin subrayó que confía en que con sus capacidades podrá aportar en la Tricolor: “soy un jugador muy agresivo, muy técnico”.

Una de las últimas novedades de la convocatoria fue la exclusión de ella del delantero Leonardo Castro, por “molestias físicas”.