El emotivo mensaje que le dejó Jarlan Barrera a Nacional tras guiar al Cali al triunfo sobre el verde paisa

El fútbol siempre tiene reservado un lugar especial para las ironías, esas que despiertan sentimientos encontrados en la tribuna y en el corazón de los protagonistas. Esta vez, ese papel le tocó a Jarlan Barrera, un viejo conocido de la afición de Atlético Nacional, quien no solo se convirtió en la figura del partido en la fecha 15 de la Liga Betplay-1, sino que también selló la victoria para Deportivo Cali con una actuación que revivió recuerdos, emociones y, sobre todo, respeto por su pasado vestido de verde.

El estadio de Palmaseca fue testigo de un encuentro que, desde el pitazo inicial, prometía intensidad. Bastaron apenas dos minutos para que el guion del partido se escribiera con tinta azucarera. Andrey Estupiñán, con una pincelada de talento puro, sacudió la red custodiada por David Ospina y silenció cualquier intento de resistencia tempranera por parte de Atlético Nacional. Ese gol, tan prematuro como contundente, marcó el ritmo de un juego en el que el Deportivo Cali no solo supo contener, sino también inquietar constantemente a un equipo que venía con la chapa de campeón.

Los hinchas, que no olvidan su historia ni sus huellas en la cancha, premiaron esa entrega votándolo como la figura del encuentro. Y aunque el fútbol es pasión y competencia, Jarlan no esquivó la nostalgia ni el respeto cuando, al final del compromiso, enfrentó los micrófonos en la conferencia de prensa junto a su entrenador Alfredo Arias.

La pregunta era inevitable: ¿Fue un partido especial enfrentar a Atlético Nacional? Con la serenidad de quien entiende que el fútbol es un capítulo cambiante, Jarlan respondió con claridad y elegancia.

“Un lindo partido porque obviamente enfrentamos a un gran rival, el profe lo dijo: era el último campeón, que viene haciendo las cosas muy bien. Obviamente, lo que te motiva y te hace sacar el máximo son los jugadores que tienen, si no estás concentrado al 100% y no das un poco más de lo que has dado, estos jugadores te pueden pasar por arriba”, expresó Barrera, dejando claro el respeto por sus excompañeros y por la camiseta que alguna vez defendió con pasión.