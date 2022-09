Jarlan Barrera aceptó sus errores por amonestaciones y dijo que va a cambiar

“Son cosas que como ser humano intentamos mejorar día a día, todos hemos cometido errores, ya los asumí y ahora cuando me toque en el campo debo hacer buenas actuaciones, ayudar al equipo que viene de menos a más y eso es lo más importante”.

“El equipo viene de menos a más, mejorando mucho en el aspecto táctico y futbolístico y nos vamos sintiendo con mucha confianza todos. Estoy dispuesto a jugar donde me necesite el profe, lo he hecho por derecha e izquierda, de falso nueve y en la mitad como interior. He tratado de cumplir y hacer bien las cosas y trataré de aportar al equipo que viene muy bien”.

A Jarlan le gusta asumir este reto, porque entiende que en sus compañeros de posición hay mucha calidad y eso juega a favor del equipo.

“Todos buscamos el mismo objetivo que es ganar la estrella 18 y para eso necesitamos estar al ciento por ciento; eso va a ser una buena competencia”.

Por último, Jarlan se comprometió a tener un mejor comportamiento y así evitar que el equipo se quede con 10 hombres en partidos que son fundamentales para asegurar la clasificación entre los ocho