El DIM perdió 3-1 con Internacional en Brasil y se quedó por fuera de los octavos de final de la Libertadores

Pero no pudo. Por el contrario, perdió 3-1 en su visita al estadio Beira Rio . Las anotaciones del cuadro brasileño llegaron en los primeros treinta minutos del partido. El nivel que mostraron los rojos en la primera media hora del partido fue para el olvido.

No hubo hazaña. El Medellín sigue sin poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores . La última vez que lo consiguió fue en la edición de 2005 y este año tuvo la opción de lograrlo si conseguía un empate en su visita al Internacional de Portoalegre en el duelo válido por la última fecha del Grupo B del torneo continental.

Los futbolistas del Medellín se mostraron incómodos por recibir un gol tan rápido. Igual se vio al entrenador encargado Botero, que le reclamó a los jugadores para que salieran del letargo en el que empezaron el partido. El Medellín siguió teniendo la pelota, pero no hizo daño, no generó peligro sobre el arco defendido por John.

El doblete del futbolista brasileño llegó cinco minutos después, al 27, cuando el delantero pateó desde afuera del área y el arquero Marmolejo no supo responder, se tiró, pero no alcanzó a coger el balón, que iba suave. Ese fue el segundo error que cometió Mosquera, que se vio nervioso, errando en jugadas sencillas, como cuando cedió un tiro de esquina luego de soltar un balón cerca de la línea y no tenía ningún rival cerca, durante el juego.

Con el Medellín teniendo el control del balón, pero sin hacer daño, y un Internacional que solo necesitó tres jugadas para quedarse con los tres puntos, terminó el primer tiempo del partido. En la segunda parte el equipo colombiano salió incisivo para buscar el empate que lo metiera en la siguiente ronda de la Libertadores.